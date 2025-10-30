El Castellonense lleva el derbi contra el Alzira (0-2) y se consolida en la parte alta de la tabla

La UD Castellonense confirmó el miércoles que vuelve a ser candidato a jugar el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Los albinegros ganaron 0-2 a la UD Alzira demostrando una enorme superioridad en el juego durante gran parte del encuentro y se sitúan cuartos clasificados a un punto de los colíderes, Torrellano y Saguntino. Por su parte el Alzira sigue en la decimotercera posición, tres puntos por encima de la zona de descenso.

Once titular del Castellonense para el derbi. / Ulisses Ortiz

Ramón Llopis solo hizo un cambio en el once que ganó el domingo al Atzeneta situando a Carles Marco en lugar de Sento. Junto a él repitieron Castillo, Bono y Jorge Ruiz. Por delante Cristian y Leo, con Abraham y Santi en ambas bandas, Traver en la media punta y Vassi más adelantado. En el Castellonense el sancionado Binu fue sustituido por Luis Sancho, que compartió defensa con Badal, Enrique y Jefrie. Samper, Misffut, Murillo y Joe repitieron en la zona ancha. Siscar sustituyó a Fidel Rey e Iker Garijo al exblaugrana Lidón.

El Alzira entró bien al encuentro y a los cuatro minutos Leo disparó desde el vértice derecho del área, ajustado al poste y Company despejó a córner. Tres minutos después, los visitantes hilvanan una gran jugada desde la defensa, Siscar centra desde banda derecha, el cabezazo de Joe llega a Iker Garijo que controla el balón y fusila a Vicent Dolz. Los locales se quejaron de que el ariete levantó el pie hasta la cabeza de Abraham y pidieron juego peligroso que se ha demostrado al visionar posteriormente el vídeo. El gol puso de cara el partido que pasó a ser dominado claramente por los de Iñaki Rodríguez. En bandas, laterales y extremos intercambiaban posiciones para sorprender desde atrás. De hecho, a los 19 minutos, el lateral Luis Sancho estrelló un chutazo en el larguero. Los alziristas elevaron la presión pero el Castellonense seguía saliendo bien y otro lateral, Jeffrie, casi sorprendió. Buena parte del peligro albinegro llegaba por la banda derecha y precisamente un pase de otro exblaugrana, Siscar, lo remató de primeras Misffut a la media hora de juego.

El meta visitante detiene un balón. / Ulisses Ortiz

Llopis amagó con hacer dos cambios al filo del descanso pero los dejó para la salida de vestuarios. “Habría cambiado a los once porque perdimos todos los duelos individuales”, comentó el técnico alzirista. Boronat, Aguilar y el último fichaje Roman salieron por Bono, Abraham y Santi. Los cambios tuvieron un efecto inmediato. Traver pasó a la banda izquierda y Roman entró por la derecha. Dos pases del algemesinense llevaron marchamo de gol. Al primer minuto Vassi no llegó por poco y uno después Roman envió el balón al lateral de la red. Los azulgranas se encontraban cómodos y subieron la presión. Sin embargo, con dos ocasiones del Castellonense pasado el cuarto de hora, los visitantes se sacudieron el dominio. Adi y Sento entraron por Vassi y Carles Marco, sin que cambiase el dibujo pero la mala suerte también persigue al Alzira y Roman se produjo un esguince que le tendrá alejado de los terrenos de juego de cinco a seis semanas. Al haber realizado todos los cambios el equipo azulgrana se quedó con un jugador menos y Aguilar tuvo que jugar como extremo derecho. En inferioridad, el Alzira ya no inquietó el marco de Company. Por su parte, Iñaki fue refrescando el equipo. Primero sacó a Abril por Misffut (51’). Después a Iker Garijo y Agustín Murillo por Lidón y Jesús Prats.

Suspensión temporal del partido

El momento lamentable del encuentro fue cuando los animosos aficionados castellonenses celebraron la victoria con un bote de humo en el minuto 85. El joven árbitro Penalba Bernabeu no detuvo el juego pese al intenso humo que poblaba el área de Vicent Dolz. Este no podía abandonar el área y sufrió un mareo que obligó a suspender el partido. La tensión creció y se produjeron peleas en la grada. El árbitro suspendió el partido pero a instancias de los entrenadores se reprendió más tarde, los cinco minutos que quedaban y dos que dio de añadido. Había un pacto de no agresión que casi rompe el exazulgrana Abril con un tiro cruzado que sacó Castillo sobre la línea.