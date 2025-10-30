El Consorcio de la Ribera impulsa un proyecto europeo para fortalecer la respuesta ante catástrofes

El Consorcio de la Ribera, integrado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, ha puesto en marcha un nuevo proyecto europeo con el objetivo de preparar a la ciudadanía frente a posibles emergencias y catástrofes. Bajo el nombre RISE Resilient Communities, la iniciativa está financiada por la Unión Europea a través del programa ERASMUS+ y se centra en la educación de adultos, la innovación y el aprendizaje digital como herramientas clave para aumentar la resiliencia de las comunidades.

El proyecto, que comenzó su ejecución el pasado mes de septiembre, está coordinado por el propio Consorcio de la Ribera y cuenta con la participación de entidades de distintos países europeos. Entre los socios internacionales figuran EXO Società Consortile, de Italia; Building Ukraine Together, de Ucrania; Antalya Bilim Universitesi, de Turquía; y dos instituciones irlandesas, Momentum Educate + Innovate y Gairmeach Training Limited.

El propósito de RISE Resilient Communities es dotar a educadores, líderes comunitarios y organizaciones locales de herramientas y conocimientos para anticiparse, prepararse y responder de manera efectiva a las crisis y emergencias. Además, busca promover una recuperación proactiva y sostenible tras los desastres, integrando en los procesos formativos aspectos como la innovación, la resiliencia medioambiental y las estrategias de mitigación de riesgos.

En total, el programa formará a más de 80 educadores y líderes comunitarios en materia de preparación y respuesta ante catástrofes, así como a más de 250 personas adultas pertenecientes a comunidades de la Ribera que puedan verse afectadas por emergencias. A lo largo de su desarrollo, se ofrecerá una formación estructurada y adaptada a la era digital, junto con una recopilación de buenas prácticas europeas en materia de recuperación post-catástrofe.

Laboratorio de Innovación

Una de las acciones más innovadoras del proyecto será la creación de un Laboratorio de Innovación, en el que se codiseñarán soluciones de recuperación mediante herramientas digitales y modelos participativos, con el fin de garantizar un impacto duradero y escalable.

La formación se desarrollará en los ayuntamientos de la Ribera que ya participan en el programa EmpleaXúquer, actuando como un complemento esencial para la prevención y la capacitación ciudadana. La duración total del proyecto será de 24 meses, aunque una vez finalizado, todos los materiales y recursos generados estarán disponibles de forma pública para continuar impulsando la formación y la sensibilización en materia de mitigación y prevención de catástrofes.