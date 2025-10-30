Cullera, Alberic y Carlet registran la mayor desigualdad económica entre familias

Conseguir un reparto equitativo de la riqueza es una de esas luchas sociales con una larga historia. Sin embargo, en la actualidad, el mundo todavía está repleto de desigualdades económicas. También la comarca de la Ribera, según muestran los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último informe sobre esta materia sitúa Cullera y Alberic como los municipios en los que existe una mayor disparidad.

Para cuantificar esta realidad, se utiliza el conocido como coeficiente de Gini. A un país o región se le atribuye un número que sirve para medir la desigualdad de los ingresos. Cuanto más cerca se encuentre de 100 (o 1, según se prefiera), mayores son las diferencias económicas de la población. El cero, en contraposición, representaría un reparto igualitario.

En el caso de la comarca, todas sus localidades se encuentran en el tercio inferior de la estadística. Es decir, no existen unas desigualdades de gran magnitud. Sin embargo, se muestran diferencias entre cada población.

Según el informe, que hace referencia al año 2023, Cullera es el municipio de la Ribera en el que existe una mayor desigualdad al alcanzar con coeficiente del 31,1%. Una posible hipótesis que explique su posición tiene que ver con la naturaleza turística de la ciudad, que representa un atractivo para una minoría con un mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, la segunda localidad con un mayor índice de desigualdad se encuentra lejos de la costa. Se trata de Alberic, con un coeficiente de Gini del 30%. Entre las poblaciones donde existe un reparto más desigual de los ingresos se encuentran también: Alzira (29,3), Algemesí (29,6), Benifaió (29,4), Carcaixent (29), Carlet (29,9), Llaurí (29,7), Montserrat (29,5), Real (29,4) y Sueca (29,4).

Lectura positiva

El informe estadístico ofrece, no obstante, una lectura positiva a nivel comarcal. Ninguno de los municipios que presenta un mayor índice de desigualdad supera la media estatal, que se sitúa en los 32,1 puntos. Dicho de otro modo, todos los pueblos de la Ribera poseen unas condiciones económicas más igualitarias que el promedio nacional.

En el lado opuesto, Beneixida es el pueblo de la Ribera con un reparto de ingresos más igualitario. Su índice es del 23,4%. En la parte baja de la tabla estadística figuran, además: Cotes (24,8), Fortaleny (24,7), Gavarda (23,6), Rafelguaraf (24), Sant Joanet (24,3), Sellent (24), Senyera (24,9) y Tous (24,2).

El documento elaborado por el INE permite, igualmente, observar la evolución a lo largo de los últimos años. Concretamente, entre 2015 y 2023, último sobre el que existen datos oficiales. Según estos, en los cuarenta y siete municipios de la comarca la desigualdad de los ingresos se ha reducido en dicho periodo. Otra lectura positiva. Con todo, se ha producido a ritmos diferentes.

Cotes es la localidad de la Ribera que ha experimentado una mejor evolución, pues su índice de Gini ha disminuido en siete puntos y medio entre los años mencionados y puede presumir, por tanto, de ser el pueblo en el que más ha decrecido la desigualdad económica. También han registrado importantes reducciones municipios como Beneixida (-6,6%) o Catadau (-6,5%).

En cambio, el descenso ha sido menor entre 2015 y 2023 en Alfarb o Almussafes, donde el coeficiente solo ha caído un 1,1 y un 1,2%, respectivamente.

Brechas salariales

Otro de los indicadores que analiza la estadística es el del llamado cociente S80/S20 -que compara la brecha que existe entre lo que cobra de media el 20% de la población más rico de un municipio con los ingresos promedio del 20% más pobre-.

Hasta en una docena de municipios, la media de ingresos de la población más adinerada multiplica por 2,5 (o incluso más) el promedio de lo que perciben las rentas más humildes. Sucede así en: Alberic, Alzira, Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera, Montserrat, Real, Sueca, Sumacàrcer y Turís.