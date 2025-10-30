Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera instala en el cementerio una pantalla digital que permite localizar con rapidez a los difuntos

El dispositivo especial para la festividad de Todos los Santos, con ampliación de horarios y servicio de autobús gratuito, facilita a la ciudadanía los desplazamientos

Unos vecinos consultan la nueva pantalla digital instalada en los accesos al cementerio de Cullera.

Unos vecinos consultan la nueva pantalla digital instalada en los accesos al cementerio de Cullera. / Levante-EMV

Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha instalado este año una novedad destacada en el cementerio municipal: una pantalla digital y táctil, que está instalada en la entrada del recinto y que permite localizar de manera sencilla el lugar exacto donde descansan los familiares y allegados.

Con la incorporación de este panel informativo, financiado por los fondos europeos Next Generation de transformación digital, la ciudadanía verá mejorada la atención yganará agilidad en sus visitas.

De esta forma, durante las últimas semanas se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del recinto para presentarlas mejores condiciones durante la festividad de Todos los Santos, días que se dedican a la memoria y el recuerdo de los seres queridos.

Además, en línea con los años anteriores, el consistorio ha habilitado un dispositivo especial para estas fechas. Los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre el horario de apertura será de 9:00 a 19:00 horas, de forma ininterrumpida. Mientras que el día 2 el cementerio abrirá de 9:00 a 13:00 horas.

En este sentido, la ciudadanía dispondrá de un servicio gratuito de autobús desde las 8:45 hasta las 19:15 horas durante los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con el fin de facilitar los desplazamientos hasta el recinto.

Los autobuses contarán con dos rutas, que se iniciarán en las paradas de El Faro y de la Plaza Mongrell. Ambas finalizarán en el cementerio y realizarán las paradas habituales. Los dos itinerarios se harán también en el sentido opuesto, iniciándose en el cementerio y terminando en El Faro y Plaza Mongrell.

Finalmente, también se han habilitado zonas de descanso en la entrada principal y en diferentes puntos del interior del cementerio.

