Cullera instala en el cementerio una pantalla digital que permite localizar con rapidez a los difuntos
El dispositivo especial para la festividad de Todos los Santos, con ampliación de horarios y servicio de autobús gratuito, facilita a la ciudadanía los desplazamientos
El Ayuntamiento de Cullera ha instalado este año una novedad destacada en el cementerio municipal: una pantalla digital y táctil, que está instalada en la entrada del recinto y que permite localizar de manera sencilla el lugar exacto donde descansan los familiares y allegados.
Con la incorporación de este panel informativo, financiado por los fondos europeos Next Generation de transformación digital, la ciudadanía verá mejorada la atención yganará agilidad en sus visitas.
De esta forma, durante las últimas semanas se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del recinto para presentarlas mejores condiciones durante la festividad de Todos los Santos, días que se dedican a la memoria y el recuerdo de los seres queridos.
Además, en línea con los años anteriores, el consistorio ha habilitado un dispositivo especial para estas fechas. Los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre el horario de apertura será de 9:00 a 19:00 horas, de forma ininterrumpida. Mientras que el día 2 el cementerio abrirá de 9:00 a 13:00 horas.
En este sentido, la ciudadanía dispondrá de un servicio gratuito de autobús desde las 8:45 hasta las 19:15 horas durante los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con el fin de facilitar los desplazamientos hasta el recinto.
Los autobuses contarán con dos rutas, que se iniciarán en las paradas de El Faro y de la Plaza Mongrell. Ambas finalizarán en el cementerio y realizarán las paradas habituales. Los dos itinerarios se harán también en el sentido opuesto, iniciándose en el cementerio y terminando en El Faro y Plaza Mongrell.
Finalmente, también se han habilitado zonas de descanso en la entrada principal y en diferentes puntos del interior del cementerio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
- Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas
- La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación
- Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
- Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda
- Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera
- Inversiones para 'domar' a un Magro desconocido