La estilista de Benifaió que viste a las estrellas del último fenómeno de Netflix

El trabajo de estilista en rodajes de series y películas, como ella misma reconoce, le "cayó del cielo". La joven Ana Iborra, natural de Benifaió y de 32 años, no esperaba dedicarse a ello. Aunque una primera experiencia en 'L'Alqueria Blanca' le abrió una puerta que le ha permitido trabajar con Belén Rueda, Alexandra Jiménez, Álex Gadea o Fele Martínez, entre otros actores y actrices reconocidos del panorama nacional. De hecho, este viernes se estrena la segunda temporada de la serie 'Respira', uno de los últimos fenómenos de Netflix, en la que también se ha realizado labores de vestuario.

Iborra, formada en moda, confección y estilismo, ha trabajado una década en tiendas de ropa. Y nada le hacía pensar que su vida laboral tomase el camino cinematográfico. "Fue pura suerte, me cayó del cielo. Una compañera del grado me comentó que se necesitaba una persona de refuerzo de vestuario en 'L'Alqueria Blanca' y dije que sí", explica a Levante-EMV, para proseguir: "Fui un par de días y me quedé maravillada. Recuerdo que sufrí mucho frío. Se grababa la boda de Empar y Sento y era en exterior, fue una experiencia muy dura, pero me gustó mucho". Sin embargo, pensó que sería una experiencia que no tendría continuidad.

Iborra junto a un grupo de compañeros en un rodaje. / Levante-EMV

Se equivocaba. Aquello fue en 2022 y, meses más tarde, recibió una nueva llamada para incorporarse al equipo de vestuario de la icónica serie valenciana. "Fue ahí cuando descubrí que me encantaba este trabajo. Entré sin saber lo que era una sastra de set, sin tener ni idea de cómo funcionaba un rodaje, pero supe que estaba en el camino correcto cuando, al levantarme cada día a las cuatro o las cinco de la mañana lo hacía feliz, a pesar de que no me gusta madrugar", asegura.

Desde entonces, se han sucedido las experiencias en series y películas. 'Los Muértimer', 'Los Aitas', 'La Mala Madre', 'Valenciana' o la mencionada 'Respira' forman parte de un currículum que ha crecido durante los últimos años, aunque es un mundo "en el que cuesta mucho encontrar trabajo".

Alexandra Jiménez muestra todos los elementos de vestuario para evitar errores de raccord. / Levante-EMV

También ha aumentado el listado de estrellas con las que ha compartido rodaje. "Nunca había alucinado tanto como viendo trabajar a Belén Rueda, es increíble. Aunque una de las cosas más extrañas que me ha pasado es que me fecilite el cumpleaños Fele Martínez, es una persona muy maja", asegura. Aunque estar codo con codo con algunos de los nombres más destacados del mundo de la interpretación impone, Iborra reconoce que siempre busca "abordarlo con mucha naturalidad". "A fin de cuentas, todos somos personas, estamos haciendo nuestro trabajo y queremos que salga todo bien. Aunque siempre intentas no interrumpir sus momentos de concentración, tratas de ser lo más invisible posible", añade.

A lo largo de su todavía corta, pero intensa, experiencia se ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Desde tener que encargarse junto a otra persona de todas las labores de vestuario de un rodaje hasta abordar otros con multitud de personas, aunque una de sus labores principales es la de evitar que se produzcan errores de continuidad (o de raccord). Es decir, que entre escenas no aparezcan o desaparezcan elementos, así como evitar que salgan en pantallas otros que son impropios. "Uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado fue cuando estuve trabajando en Bilbao, para 'Los Aitas'. Hay una escena en la que se recrea la caída del Muro de Berlín. Había que vestir a cuatrocientos figurantes y encargarse de que no se vieran cosas tan mundanas como unas gafas o un 'smartwatch'. Fue una locura", concluye la joven de Benifaió.