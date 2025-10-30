Las gallegas Caamaño & Ameixeiras abre este viernes la tercera edición del festival Nòdul en Cotes

Nòdul, el festival de la Vall del Xúquer, abre este viernes su tercera edición, que se prolongará hasta al 2 de noviembre en las localidades de Alcàntera de Xúquer, BeneixidaCotesSellent y Sumacàrcercon los conciertos de las gallegas Caamaño & Ameixeiras y el vallisoletano Dulzaro a las 22.00 horas en la plaza de la Iglesia de Cotes.

Caamaño & Ameixeiras, un dúo gallego ligado a la música y al baile de raíz, llega a la Vall del Xúquer con su segundo disco, “Quitar o aire”, inspirado en los ritos populares gallegos, un universo fascinante donde realidad, magia y religión confluyen para buscar respuestas, para sanar y para celebrar la vida.

Por otro lado, Dulzaro es el nombre artístico de Alberto Domínguez, uno de los referentes actuales en la fusión de la música tradicional castellana con la electrónica: cucharas, panderetas, panderos y botellas de anís se mezclan con sintetizadores en un viaje sonoro único.

Este año, Nòdu presenta una programación con nueve espectáculos de música y artes escénicas, entre los cuales destacan propuestas de proximidad, como Sandra Monfort, Inka Romaní o Bèrnia, pero dónde también tienen cabida artistas estatales como los catalanes Remei de Ca la Fresca y Paco Pecado y la gaditana Musgö e incluso la aportación internacional de la artista portuguesa Ana Lua Caiano.

Nòdul llega a la tercera edición como proyecto a largo plazo para dinamizar los municipios de la Vall del Xúquer y cambiar la manera de concebir la cultura en los pueblos pequeños.

La programación

El Palau de los Condes de Orga de Sumacàrcer acogerá el sábado 1 de noviembre, a las 18.00 horas las propuestas de la bailarina Inka Romaní y Bèrnia. El espectáculo de danza de la bailarina y coreógrafa de Ayora Inka Romaní, “Fandango reloaded” nace de la exploración de las danzas populares como mecanismo de colectividad y comunidad e implica una puesta en común de vocabularios como el de la danza tradicional y las danzas urbanas en un ejercicio de rematerialización de la memoria. Bèrnia, el grupo de ocho músicas valencianas, presenta una propuesta fresca y potente que fusiona los instrumentos tradicionales con elementos contemporáneos, como los sintetizadores.

El mismo día 1 por la noche, Nòdul se traslada a Sellent. El Anfiteatro acogerá a las 22.00 horas el concierto de Sandra Monfort. La artista de Pedreguer llevará hasta el festival su disco “La mona”, un exitoso álbum de diez canciones que la han confirmado como una de las más versátiles y vanguardistas del panorama de la música en valenciano.

El domingo 2 de noviembre, el Cine de Verano de Alcàntera de Xúquer acogerá a las 12.30 horas los conciertos de Paco Pecado y Remei de Can la Fresca. En la hora del vermut Nòdul recibirá al cantautor “kitsch” Paco Pecado, con canciones de amor, desamor y excesos que transitan del flamenco a la copla, al pop y todo cargado de brillo. Los catalanes Remei de Can la Fresca son una de las bandas más inquietas, inclasificables y guerreras del panorama musical, que han sorprendido con dos potentes álbumes en apenas tres años.

La tercera edición de Nòdul concluirá el domingo 2 de noviembre a las 18.00 horas con dos propuestas más. Bajará el telón de la mano de la gaditana Musgö y la artista portuguesa Ana Lua Caiano en la Iglesia de Roser de Beneixida. Musgö es el proyecto artístico multidisciplinar de Mar Gabarre, arpista eléctrica, cantante y artista plástica gaditana, que posee un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica. Mientras tanto, la artista portuguesa explora la fusión musical, combinando la tradición portuguesa con la electrónica, con sonidos del pasado unidos a sintetizadores, cajas de ritmos y grabaciones de campo.

La imagen de este año del festival es obra del diseñador gráfico Carles Ibáñez, que ha continuado la evolución visual de la identidad gráfica de la primera edición, con referencias geográficas de las ubicaciones de los diferentes pueblos que conforman la propuesta. Las actuaciones son gratuitas, pero para hacer posible la continuidad del festival se ha habilitado una fila cero para poder colaborar en el proyecto.

Nòdul arrancó su andadura en el año 2023 como un festival pensado y creado para la Vall del Xúquer, por las características de la zona, la tipología de sus cascos urbanos, de su gente y de su patrimonio común, con la misión de convertirse una plataforma estable de difusión del patrimonio de los pueblos que conforman el valle a través de la música y las propuestas escénicas más innovadoras, además de una herramienta de posicionamiento estratégico de este territorio como núcleo de creación, interpretación y difusión artística y cultural.