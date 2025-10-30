La parroquia de la Milagrosa de Sueca conmemora un doble aniversario

La parroquia de la Virgen Milagrosa de Sueca está de doble celebración en este 2025. Por un lado, se cumple el 70 aniversario de su fundación y, por otro, el 25 aniversario de la construcción del nuevo templo. Por este motivo, se ha previsto una programación especial de actos que se iniciaron el jueves por la tarde con una misa de acción de gracias, por los 25 años de consagración del nuevo templo, y la inauguración de una exposición fotográfica que recoge algunos de los momentos más importantes de la parroquia en estas siete décadas de historia.

Un momento de la misa de acción de gracias celebrada el jueves. / Levante-EMV

Decenas de ciudadanos y ciudadanas acudieron al templo para participar en estos primeros actos, entre los que se encontraba la concejal de Semana Santa y Actos Religiosos, Carolina Torres.

A lo largo de todo el mes de noviembre se sucederán las actividades y actos programados, entre los que figuran conciertos, presentaciones de libros o fiestas infantiles. La programación finalizará el 30 de noviembre con una misa concelebrada presidida por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Fernando Enrique Ramón, y un castillo de fuegos artificiales.

Torres ha animado a la ciudadanía a participar de esta programación especial diseñada para conmemorar esta importante efeméride.