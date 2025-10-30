Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los trenes que no circularán por la Ribera Baixa por obras

La reducción del servicio se prolongará hasta el próximo martes, aunque Renfe anuncia refuerzos

Los usuarios ven reducidos el número de trenes por las obras en el tramo de la Ribera Baixa.

Los usuarios ven reducidos el número de trenes por las obras en el tramo de la Ribera Baixa. / Levante-EMV

Salva Talens

Óscar García

Gandia/Alzira

Renfe reorganiza la oferta de trenes de la Línea C-1 de Cercanías de València hasta el próximo 4 de noviembre con motivo de las obras de Adif para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera.

Ante la imposibilidad de prestar el servicio en su totalidad, se reduce temporalmente, de lunes a viernes, en la Línea C1 entre València Nord y Gandia en 6 trenes por sentido, pasando de los 69 trenes que circulan actualmente a 57 trenes diarios.

Por otra parte, Renfe reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de València y Silla con 4 trenes lanzaderas diarios.

Una vez hayan finalizado las obras, se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea.

Los trenes que no circulan, según acaba de informar Renfe, son: en dirección València-Gandia los que tienen salida a las 6.05; 9.10; 11.10; 13.10; 16.10 y 19.10 horas. En dirección Gandia-València, se suspenden hasta el miércoles los que tienen salida a las 7.05; 10.05; 12.05; 15.05; 18.05 y 20.00 horas.

El proyecto de renovación de la infraestructura en el tramo Sollana-Sueca-Cullera se enmarca en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

La Línea C-1 de Cercanías de València está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandía y Platja i Grau de Gandia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents