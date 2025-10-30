Estos son los trenes que no circularán por la Ribera Baixa por obras
La reducción del servicio se prolongará hasta el próximo martes, aunque Renfe anuncia refuerzos
Renfe reorganiza la oferta de trenes de la Línea C-1 de Cercanías de València hasta el próximo 4 de noviembre con motivo de las obras de Adif para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera.
Ante la imposibilidad de prestar el servicio en su totalidad, se reduce temporalmente, de lunes a viernes, en la Línea C1 entre València Nord y Gandia en 6 trenes por sentido, pasando de los 69 trenes que circulan actualmente a 57 trenes diarios.
Por otra parte, Renfe reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de València y Silla con 4 trenes lanzaderas diarios.
Una vez hayan finalizado las obras, se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea.
Los trenes que no circulan, según acaba de informar Renfe, son: en dirección València-Gandia los que tienen salida a las 6.05; 9.10; 11.10; 13.10; 16.10 y 19.10 horas. En dirección Gandia-València, se suspenden hasta el miércoles los que tienen salida a las 7.05; 10.05; 12.05; 15.05; 18.05 y 20.00 horas.
El proyecto de renovación de la infraestructura en el tramo Sollana-Sueca-Cullera se enmarca en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.
La Línea C-1 de Cercanías de València está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandía y Platja i Grau de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
- Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas
- La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación
- Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
- Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda
- Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera
- Inversiones para 'domar' a un Magro desconocido