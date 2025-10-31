Algemesí instalará una cámara para conocer el caudal del río Magro

El desbordamiento del río Magro hace un año mantiene en vilo a los vecinos y vecinas de Algemesí cada vez que se produce un episodio de fuertes lluvias o la Agencia Estatal de Meteorología decreta un aviso naranja o rojo por riesgo de precipitaciones. Por eso, no resulta extraño que los residentes de la localidad, y especialmente los vecinos del Raval -el barrio más golpeado por la catástrofe-, se acerquen a las inmediaciones del río para conocer el estado del caudal por si se produce una crecida repentina.

El Ayuntamiento de Algemesí instalará una cámara fija cerca del Magro para que la ciudadanía pueda vigilar su estado desde sus casas o dispositivos. Así lo ha anunciado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, durante una de sus intervenciones en el último pleno y como respuesta a la moción presentada por Més Algemesí, en la que se reclama a las distintas administraciones una actuación integral del río Magro. "Nos preocupa que vuelva a pasar lo que pasó hace un año. Pedimos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Transportes y a la Conselleria de Medio Ambiente que trabajen conjuntamente para llevar a cabo una actuación integral del río para evitar que se vuleva a inundar el casco urbano", expuso el portavoz del grupo, Josep Bermúdez. Més Algemesí también reclama la instalación de medidores en varios puntos y cámaras de vigilancia online, como los dispositivos instalados en Paiporta o Catarroja para vigilar el barranco del Poyo.

Sanchis explicó que el consistorio aprovechará la reconstrucción de la escuela infantil municipal en otro punto del barrio para situar la cámara. "La problemática que tenemos respecto a estos municipios es que no disponemos de dependencias municipales en las inmediaciones del río, por lo que es complicado hacer llegar la señal", expone el primer edil, que añade que "el edificio municipal más próximo que tendremos es la nueva escuela infantil municipal, por lo que intentaremos implementar en ese punto la cámara".

El dispositivo de vigilancia se enmarcará, en sus palabras, dentro del sistema general de videovigilancia que presentará próximamente el consistorio y que enlazará todos los edificios municipales. "La señal debe llegar a una conexión interna del ayuntamiento, no se puede externalizar por cuestiones de seguridad, pero lo estamos estudiando", reconoce.