Algemesí transforma su cementerio afectado por la riada

Las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024 provocaron el cierre de los cementerios situados en las localidades afectadas por la riada. La estampa habitual de centenares de personas llevando flores a sus seres queridos con motivo de la festividad de Todos los Santos dio paso a la llegada de miles de voluntarios procedentes de toda España cargados con sus botas y palas para ayudar a los damnificados a limpiar sus calles y viviendas anegadas de lodo y agua.

La riada comportó que Algemesí tuviera que cerrar sus cementerios el año pasado, y coincidiendo con esta festividad, por lo que algunos vecinos y vecinas se desplazaron a estos lugares para dejar sus flores en las puertas y honrar a las personas que ya no están. Las inundaciones ocasionaron daños en el cementerio antiguo de la ciudad, ya que el agua y el barro también llegaron a este edificio.

El ayuntamiento ha trabajado de manera intensa durante las últimas semanas para adecuar este espacio con el fin de que la ciudadanía pueda acudir estos días, y especialmente el 1 de noviembre, a llevar las flores y visitar a los difuntos.

Aspecto del cementerio tras el paso de la riada y actualmente. / Levante-EMV

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha señalado que "la riada también llegó al cementerio viejo. Los caminos desaparecieron, el barro elevó el terreno y la maleza se apoderó del lugar". El consistorio ha intensificado las labores con el fin de mejorar su aspecto coincidiendo con esta fecha tan especial. "Después de unos meses de mucho trabajo de nuestros incansables trabajadores, hemos intentado reconvertirlo en un espacio más bonito y agradable paralos visitantes", ha agradecido Sanchis.