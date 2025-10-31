Alzira acogerá por segunda vez la Trobada d'Escoles en Valencià de la Ribera

Alzira acogerá el próximo 19 de abril la 41 º edición de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera, coincidiendo con la conmemoración en 2026 del 750 aniversario de la muerte de Jaume I. Será la segunda vez que Alzira alberga este encuentro comarcal de centros educativos por el valenciano, después del celebrado en el año 1995, ya que si bien la capital de la Ribera Alta fue elegida como sede de la Trobada de 2020, coincidiendo con el 25 aniversario de este movimiento, no se llegó a celebrar como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El gobierno municipal aprobó en el pleno del jueves el convenio de colaboración con la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera que da cobertura a la elección de Alzira como sede de la próxima edición.

“Hemos estado trabajando durante meses en nuestra candidatura para ser la sede de la Trobada de Centres en Valencià de la Ribera y con la aprobación de la propuesta del convenio damos el pistolezo de salida a la Trobada Alzira 2026”, ha señalado el concejal de Cultura, Israel Pérez.

El edil destacó en el pleno que celebrar este encuentro en el año que Alzira conmemora el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I, al considerar que la participación de centros educativos de toda la comarca dará una mayor visibilidad a la conmemoración.

Vox y Ciudadanos votaron en contra del convenio con la coordinadora mientras el PP y la concejal del grupo de no adscritos Mar Chordá se abstuvieron. El portavoz de Vox, Ricardo Belda, calificó la aportación de 45.000 euros que prevé el dinero como una forma de “malgastar el dinero tontamente”.