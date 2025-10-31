Alzira y Cullera reclaman a Educación un plan de climatización para colegios e institutos

Los ayuntamientos de Alzira y Cullera aprobaron en las sesiones plenarias celebradas este jueves sendas resoluciones por las que reclaman a la Conselleria de Educación la elaboración y ejecución de forma urgente de un plan integral de climatización y confort térmico en todos los centros educativos públicos, ante la nueva realidad climática que prolonga los meses de calor más allá del verano. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en Cullera, mientras que en Alzira contó con el respaldo del equipo de gobierno (Compromís, PSOE y Ucin) y del PP.

La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Alzira, Virtuts Piera, argumentó que los colegios son los únicos edificios públicos que no tienen medios para hacer frente al calor y destacó que si bien las familias han intentado corregir esta situación con la adquisición de aparatos de aire acondicionado o la instalación de toldos en los centros, se trata de medidas “insuficientes”. “La situación de emergencia climática obliga a ir más allá de acciones puntuales”, incidió la edil para reclamar este plan autonómico que priorice actuaciones en los centros más vulnerables.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Vidal, votó en contra al considerar que la propuesta defendida por la concejal de Educación (Compromís) “no es creíble” después de diez años de gobierno, dijo, con numerosas deficiencias en los colegios de la ciudad. También Vox votó en contra, mientras el PP justificó que apoyaba la iniciativa dado que la Conselleria de Educación ya trabaja en la elaboración de un plan de confort térmico en las aulas, según expuso el concejal Bernat Ríos.

Piera detalló que cuando asumió la concejalía hace dos años las comunidades educativas pedían "más sombra en los patios", si bien en estos momentos reclaman "más confort en las aulas".

El alcalde y la concejal de Educación de Cullera, el día de la apertura del curso escolar en una visita a las aulas. / Levante-EMV

En Cullera, la concejal de Educación, Sílvia Roca, remarcó que «los centros educativos han tenido muchos problemas en los últimos años, principalmente por el calor» y que el ayuntamiento “ha intentado aplacar esta situación intentando paliar los efectos poniendo ventiladores en las aulas o proyectando sombras en los patios para menguar el calor».

Roca indicó que «no es suficiente» y que es la Conselleria de Educación la que tiene las competencias en la materia: “Por eso pedimos una planificación a la Generalitat para que revise las infraestructuras en temas de acondicionamiento climático y dé una solución al problema».

Los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes durante los meses lectivos, con episodios que en Cullera, durante junio de 2025, se superaron los 39 °C en jornadas escolares afectando al alumnado y al personal docente. Una situación que llegó hasta el punto de producirse varios episodios de golpes de calor en centros sin climatización.

Y es que los centros educativos de Cullera fueron construidos hace décadas, sin criterios bioclimáticos ni soluciones de aislamiento térmico, lo cual los convierte en espacio vulnerables ante el cambio climático y el incremento de temperaturas. Por eso, durante el pleno se reiteró la urgencia de garantizar unos espacios más seguros y saludables con los medios que sean necesarios.

Previamente en una reunión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal de Cullera celebrada el pasado 25 de septiembre, se acordó redactar una carta para trasladar y solicitar a la Conselleria de Educación la puesta en marcha de medidas para dar solución al problema de climatización en los centros educativos.

Finalmente, entre los acuerdos, ambos ayuntamientos también piden a la Diputación de València establecer una línea de ayudas destinada a la adquisición de elementos de climatización y a la ejecución de actuaciones para la mejora del confort térmico en los centros educativos, como equipos de climatización, sistemas de ventilación o zonas de sombra.