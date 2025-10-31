El Alzira FS busca este sábado sus primeros puntos ante el Ribera Navarra en el Palau

“Ni ganando estamos salvados ni perdiendo estamos descendidos”. Con esta frase, el entrenador del Family Cash Alzira FS Braulio Correal quiere infundir tranquilidad ante el partido que este sábado a las 16 h. enfrentará a su equipo con el Ribera Navarra en el Palau d’Esports. El Iluminaciones Tudelano es el penúltimo clasificado con cinco puntos más que el Family, que no ha logrado puntuar en siete jornadas. Una derrota alzireña les alejaría a ocho puntos con 66 por disputarse.

Para Braulio, el Ribera Navarra “no está en la posición que merece por equipo”. El conjunto de Tudela se ha reforzado con siete jugadores para no sufrir por la permanencia. Se ha hecho con los servicios de uno de los máximos goleadores de Segunda, Pablo Otero del Betis, Fabinho del Xota, Mykytiuk del Córdaba o Chino (Jaen). “Las ocasiones que crean no las transforman y esperemos que no empiecen esta semana”. Los navarros han cambiado de entrenador, el brasileño Daniel Ibañes, “al que también han de adaptarse”.

Sobre su equipo, el técnico alzireño está convencido de que “aunque no llegan los puntos estamos en buen camino como se ha visto en los dos últimos partidos, que hemos estado más cerca de la victoria”. Los últimos minutos están pasando factura “por lo que hemos de estar más atentos”. Braulio cuenta con toda la plantilla disponible.

Los participantes en la carrera de Halloween han recibido una entrada gratuita para el partido y unos 200 aficionados podrán disfrutar antes del partido de una “torrà” patrocinada por Family Cash.