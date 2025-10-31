Alzira solicita una nueva autorización para iniciar las obras del centro cultural Jaume I tras retirar el arquitecto la denuncia

El Ayuntamiento de Alzira ha solicitado a la Conselleria de Cultura una nueva autorización para desbloquear el proyecto de ejecución del centro museístico dedicado a Jaume I después de que el arquitecto local responsable del proyecto base haya presentado un escrito por el que retira la denuncia que presentó a principios de año.

Así lo ha hecho saber a través de una carta directa del alcalde, Alfons Domínguez, al titular de la conselleria, José Antonio Rovira. En ella, como ocurriera el pasado 13 de octubre, ha vuelto a reclamar una reunión para abordar un problema que se prolonga desde el verano, aunque también otros temas relacionados con el área de Cultura y Educación.

Uno de los obstáculos que alegaba la conselleria para no dar luz verde al inicio de las obras era, precisamente, la denuncia presentada por el autor del proyecto base en la que se alertaban de las desviaciones que había tomado el equipo de arquitectos encargado de realizar el proyecto de ejecución. No obstante, desde aquel mes de enero hasta julio, los técnicos municipales y de la conselleria consensuaron sucesivas modificaciones hasta alcanzar una versión que resultaba más respetuosa para el patrimonio, según certificaron técnicos independientes de la UVP.

Cuestión que no desatascó el proyecto. En dicho mes, las relaciones entre la administración local y la autonómica se quedaron en punto muerto. El consistorio ha insistido desde entonces que la pelota estaba sobre el tejado de la conselleria y lo mismo sucedía desde el gobierno autonómico. "En la reunión celebrada el 30 de julio de 2025, se expusieron valoraciones y propuestas verbales, algunas de carácter general, pero ninguna petición o propuesta concreta ni documentada que pueda considerarse una alternativa real y viable para llevar adelante el proyecto dentro de los plazos y condiciones de la subvención europea. Propuestas algunas de las cuales implicaban incumplimientos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano o del Plan Especial de la Vila aprobado por la misma conselleria", ha expresado Domínguez.

Según Domínguez, el arquitecto del proyecto básico ha enviado al ayuntamiento un escrito por el cual solicita que se retire la denuncia. Este documento se habría enviado el 29 de octubre a la Dirección General de Patrimonio, al mismo tiempo que se solicitaba una nueva autorización para el proyecto que permita iniciar las obras. "Esperamos que, con el proyecto de ejecución consensuado que ya consta con el expediente, con toda la documentación mencionada y con este escrito, procedan ya a autorizar este proyecto", ha afirmado el alcalde. Con todo, fuentes de la conselleria han asegurado a Levante-EMV no tener constancia de ello.

Lee la carta íntegra aquí: