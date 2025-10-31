Cullera exige al Consell respetar su urbanismo y blindar la pesca tradicional en el nuevo PORN de l'Albufera

El Ayuntamiento de Cullera presentará alegaciones al nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de l'Albufera en defensa de la autonomía municipal. El gobierno municipal dio cuenta en el pleno celebrado el jueves de su amplio informe de alegaciones al PORN de l'Albufera, que exige a la Generalitat una revisión que evite el "bloqueo burocrático" y reconozca la realidad social y económica de la Ribera Baixa.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Débora Mari, lideró la presentación del documento, advirtiendo que la propuesta plantea una "invasión de competencias municipales sin una ley que lo avale".

"Respeto escrupuloso" al PGOU de 1995

La máxima preocupación del consistorio radica en la incertidumbre jurídica. El informe técnico aprobado en el pleno es contundente al exigir el "respeto escrupuloso" por el planeamiento urbanístico vigente en Cullera, concretamente el Plan General de 1995, que ya fue aprobado en su día por la propia Generalitat.

La edil Débora Mari subrayó que las alegaciones buscan "asegurar que la normativa no invada competencias municipales ni comprometa servicios y dotaciones ya existentes en Cullera". Este punto es vital para evitar que zonas consolidadas de las pedanías del sur del parque natural queden en la figura de fuera de ordenación.

En el caso del Mareny de Sant Llorenç, se exige restablecer la delimitación de suelo urbano del PGOU de 1995 y clasificar una zona de expansión hacia el litoral como suelo urbanizable de baja densidad para "posibilitar la consolidación de la pedanía".

El ayuntamiento demanda que la zona mantenga su calificación de suelo urbano. Se pide específicamente que núcleos de viviendas con licencia y consolidados, como el Edificio Ciudad Luz y las unifamiliares colindantes, sean reconocidos al menos como zonas antropizadas. Asimismo se solicita para la Bassa de Sant Llorenç la misma inversión y las mismas actuaciones que se vienen realizando para cualquier zona húmeda incluida dentro del parque de la Albufera. Es necesaria para su salvaguarda una inversión económica fuerte que permita salvar el ecosistema de la misma. Se solicita asimismo el reconocimiento de la ermita de Sant Llorens así como la protección y salvaguarda de las tradicionales tiradas y cábilas que se vienen celebrando dentro del parque natural de la Albufera.

“La burocracia que genera parálisis”

Otra de las críticas centrales es la exigencia de informes previos, preceptivos y vinculantes para actuaciones que, según el consistorio, son "obvias" o de bajo impacto. "Hemos de evitar que actuaciones menores obliguen a trámites innecesarios", manifestó Marí, en referencia a la necesidad de "flexibilizar la gestión".

El PORN obliga a solicitar autorizaciones para la limpieza de acequias, el asfaltado de caminos preexistentes o la retirada de vertidos sólidos de las dunas, lo que genera, según el informe, una "indefinición y parálisis municipal".

Además, se censura que el PORN limite la capacidad del ayuntamiento para realizar "fajas cortafuegos" mediante desbroce no selectivo, restringiendo las herramientas locales en materia de prevención de incendios. Asimismo, la concejala exigió la posibilidad de poder utilizar parkings disuasorios para poder generar un mejor acceso a las playas así como normalizar los restaurantes ya existentes en la zona.

Respaldo a la 'pesca al rall'

La defensa de las tradiciones marineras es otro eje destacado. El pleno aprobó exigir que en la Zona de Protección Marina (ZMAR2) se permita expresamente la “pesca al rall” y el marisqueo de coquina y chirla, siempre que las poblaciones se encuentren en un estado óptimo para su explotación. "Queremos un PORN que contemple las singularidades de Cullera y sus tradiciones, como la pesca artesanal", defendió la concejala.

Finalmente, el ayuntamiento censura la falta de presupuesto: la ausencia de la preceptiva memoria económica se considera un "vicio básico" y se exige que se dote de financiación el plan, especialmente para la regeneración de las dunas del Dosel, cuya inversión es calificada de "escasa".

El objetivo, concluyó Débora Mari, es lograr un PORN que "no reste protección, sino que garantice que la conservación se aplique de manera coherente con la realidad local".