Cullera rebaja la tasa de la basura para ajustarla al coste real

El Ayuntamiento de Cullera ha aprobado una reducción de la tasa de recogida de residuos para el año 2026. La medida, que se adapta al coste efectivo del servicio según el informe de los técnicos municipales, fue aprobada en el pleno ordinario de octubre con los votos favorables de los grupos municipales PSPV-PSOE y Compromís, y con los votos en contra de Partido Popular y Vox.

El alcalde Jordi Mayor ha explicado que la bajada de la tasa se debe a dos motivos principales: el ajuste al coste real del servicio y el retraso en la implementación del nuevo contrato de recogida y tratamiento de residuos.

“La tasa de la basura aprobada el año pasado es una tasa flexible que debe adaptarse cada año al coste efectivo del servicio. Debido al retraso en 2025 de la puesta en marcha del nuevo contrato, el coste final ha sido menor del previsto, por lo que esa diferencia se devuelve a los usuarios en la tasa de 2026”, ha afirmado Mayor.

La reducción beneficiará tanto a las familias como a los sectores productivos de la ciudad. Las viviendas pagarán entre 5 y 21 euros menos, dependiendo de su superficie. En el caso de la hostelería, restauración y hoteles, la tasa se reducirá hasta un 50%, mientras que el comercio local podrá beneficiarse de rebajas de hasta el 90%.

El alcalde ha subrayado que la tasa de basura es transitoria y revisable cada año, en función del coste real del servicio. Además, ha anunciado que el nuevo sistema de recogida de residuos se implantará al 100% a partir del 1 de enero de 2026.

Cullera más que triplicará el número de contenedores de recogida selectiva, pasando de 1.000 a 3.600 unidades en la vía pública, con el objetivo de que “toda la ciudadanía, viva donde viva, pueda reciclar”.

Mayor ha destacado que esta apuesta por el reciclaje es clave para seguir reduciendo la tasa en los próximos años. “Estamos facilitando más recursos para que la ciudadanía recicle, porque si reciclamos, esta tasa irá bajando año tras año. Al reducir los gastos de vertido e incrementar los ingresos por materiales recuperados, el coste total del servicio disminuye”, ha explicado.

El alcalde ha recordado que la política medioambiental del municipio sigue el principio de “quien más contamina, más paga”, y ha insistido en que la colaboración ciudadana será determinante para consolidar este nuevo modelo de gestión sostenible y económica de los residuos.

Durante el debate plenario, el portavoz de Vox, Gonzalo Muñoz, pidió que la regularización del coste no se aplique en 2026, sino con carácter retroactivo a 2025, al considerar que fue en este ejercicio cuando los contribuyentes experimentaron una subida significativa. “Según el propio informe municipal, el coste económico de la recogida ha sido inferior al previsto, por lo que debería haberse ajustado la tasa de 2025, no la de 2026”, argumentó Muñoz.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Alan Martínez, criticó la medida asegurando que “la tasa, al fin y al cabo, es una subida de impuestos, aunque desde el equipo de gobierno se quiera disfrazar”. Martínez afirmó que la tasa, al fin y al cabo, es una subida de impuestos en cubierta “Tasa o impuesto, quien lo paga siempre es el bolsillo del contribuyente”, señaló Martínez, quien también pidió explicaciones sobre cuándo estarán completamente implantados los servicios que debe prestar la empresa adjudicataria de la recogida de basuras.