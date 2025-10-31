La factura de la dana asciende en la Ribera a 3,2 millones al día desde la catástrofe

El primer aniversario de la dana ha sido una jornada de dolor, tristeza y rabia al rememorar todo lo vivido aquel trágico 29 de octubre. Sin embargo, también ha supuesto un punto de inflexión que invita a mirar todo lo que se ha avanzado en estos 365 días y a analizar lo que queda todavía por reconstruir. Las trágicas inundaciones se llevaron la vida de 229 personas y comportaron graves daños, tanto a nivel material como emocional.

Puentes destruidos, edificios municipales dañados, caminos agrícolas intransitables, viviendas anegadas de barro y lodo, alcantarillas colapsadas o empresas y trabajadores afectados son sólo una parte de los cuantiosos desperfectos que provocó la riada.

El Gobierno de España manifestó su compromiso de asumir la reconstrucción de todos los edificios municipales. A ello se suman los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros para, entre otros, las viviendas, negocios o vehículos afectados por la dana, las ayudas a la agricultura, la atención a personas afectadas o la recuperación del alcantarillado. La factura de la riada en la Ribera es millonaria. Concretamente, el coste del barro y el agua en los 26 municipios afectados por la catástrofe -se trata de las localidades recogidas en el decreto- supera los 1.180 millones de euros (1.180.033.082,29 euros), según se recoge, a fecha de ayer, en el visor InfoDana, que el Gobierno de España ha activado recientemente. A esta cantidad se deben sumar los otros paquetes de ayudas ofrecidos por la Generalitat Valenciana u otras administraciones.

Las cifras del coste del paso de la dana en la Ribera son sobrecogedoras. En otras palabras, el ejecutivo ha aportado 3,2 millones de euros al día desde que se produjo la catástrofe, y a lo largo de un año, para reconstruir la comarca y, así, recuperar aquella imagen previa al 29 de octubre.

Algemesí fue el municipio con mayor afección. El desbordamiento del río Magro, que causó la muerte de cuatro personas, provocó un gran impacto en la localidad, por lo que no resulta extraño que este municipio concentre casi la mitad del coste de la recuperación. Algemesí ha recibido hasta el momento 476,13 millones de euros. De ellos, 247,39 millones se corresponden a los pagos del consorcio, mientras que el otro gran grueso del dinero recae en la reconstrucción de infraestructuras afectadas, con 136,55 millones. Completan la factura, los daños en el alcantarillado (cerca de 31 millones), la atención a personas afectadas (cerca de 32), las ayudas a empresas, trabajadores y autónomos (14,58 millones) o las ayudas a la agricultura (13,69 millones). En este caso, se podría decir que el Gobierno de España ha inyectado 1,3 millones diarios en la localidad.

L'Alcúdia es la segunda localidad con mayor cantidad de dinero recibida para llevar a cabo la recuperación. En este caso, se han destinado 142,71 millones de euros. Casi la mitad (64,43 millones) corresponden a las indemnizaciones del consorcio, mientras que 38,4 millones se destinan a la recuperación de infraestructuras, algunas de las cuales todavía siguen cerradas.

La recuperación del alcantarillado, por su parte, se ha convertido en uno de los principales problemas en las localidades afectadas. La gran cantidad de lodo y agua provocó que parte de la red de saneamiento deba ser sustituida. Por ello, la factura del alcantarillado también tiene un elevado coste. En l'Alcúdia asciende a 17,14 millones, mientras que en Montserrat, otro de los municipios más afectados, se sitúa en 4,67 millones de euros. El Gobierno ha invertido 61,32 millones de euros en esta localidad de la Ribera Alta, de los cuales 28,2 millones se destinan a infraestructuras afectadas y 20,7 millones a los pagos del seguro.

Alzira, Guadassuar y Carlet cierran la lista de municipios con un coste superior a 50 millones de euros. En el primer caso, la dana ha provocado daños por valor de casi 62 millones de euros. Las infraestructuras afectadas ascienden a 24 millones, mientras que el consorcio ha abonado 13,31 millones de euros.

La recuperación en Guadassuar se cifra en 56,9 millones de euros. En este caso, el consorcio de compensación de seguros concentra la mayor parte (casi 32 millones de euros), mientras que casi siete millones son para infraestructuras dañadas y 7,7 millones para personas damnificadas. Carlet, por su parte, ha recibido 51.380 millones de euros, de los cuales 17 millones son para la agricultura, 14,2 para las infraestructuras y 7,75 millones para la red de saneamiento.

Completan el listado con mayores inversiones Real, con 43,38 millones, de los cuales 33 millones son para las infraestructuras afectadas; Turís, con 39,82 millones, de los cuales 12,5 son del consorcio y 10,47 para edificios municipales; Alginet, con 42,44 millones, de los cuales 25,15 son para inmuebles municipales, Cullera, con 22,02 millones, de los cuales 10,1 millones se destinan a las infraestructuras, y Montroi, con 26,1 millones.

Resto de municipios