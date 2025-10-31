El legado de Puchades sigue vivo en Sueca

El Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca se impregnó el jueves por la tarde de humildad, suecanidad y deportividad recordando la figura del querido futbolista suecano Antonio Puchades Casanova, todo un referente dentro y fuera de los campos de fútbol. La gala ‘Els valors de Tonico’ puso de manifiesto que su legado sigue más vivo que nunca al tiempo que sirvió para reconocer el esfuerzo, compromiso y contribución a la sociedad de un gran número de deportistas locales miembros de los diferentes clubes con que cuenta la ciudad.

El acto contó con la presencia de las sobrinas del futbolista. / Levante-EMV

El acto, uno de los más significativos programados dentro del ‘Año Puchades’, que en este 2025 está conmemorando el centenario de su nacimiento, contó con la presencia de varios familiares del futbolista, entre ellos sus sobrinas Paz, Elo y Pili Puchades; el alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez; el director general de Deportes, Luis Cervera; una gran representación de la corporación municipal; el hijo predilecto de Sueca, Vicent González; así como una amplia representación del asociacionismo deportivo de la ciudad, quienes fueron los encargados de determinar a los y las deportistas merecedores de los reconocimientos de la velada por representar los valores de los que hizo gala Antonio Puchades en vida.

“Ha sido, y está siendo, un año muy bonito, y querría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la sociedad suecana, y también a la valenciana, su implicación para que el centenario del nacimiento de Tonico esté siendo tan especial”, afirmó el alcalde de Sueca, Julián Sáez, en su intervención. Asimismo, el primer edil remarcó el objetivo final de la gala, “hemos querido poner el foco en otra vertiente del deporte que creemos que es tanto, o más importante si cabe, que los éxitos propios de toda competición. Porque Puchades siempre será nuestro Balón de Oro de los valores. Y como él, otros muchos suecanos y suecanas habéis mantenido viva la llama del deporte en Sueca”. Por este motivo, continúa el alcalde, “con vuestro trabajo, esfuerzo, sacrificio, generosidad, constancia, compañerismo, trabajo en equipo, afán de superación, humildad, fidelidad y, sobre todo, suecanidad, habéis contribuido a hacer de Sueca una ciudad de deportistas”.

El público llenó el Centre Municipal Bernat i Baldoví. / Levante-EMV

En esta línea, Sáez tuvo palabras también de agradecimiento para el tejido asociativo deportivo, “gracias por mantener viva la ilusión, educar en valores, ser espacio de convivencia entre generaciones y continuar el camino que Puchades trazó con su ejemplo. Los más de 40 colectivos dedicados al deporte sois un tesoro que tenemos en Sueca, un activo muy importante, y os emplazamos a seguir trabajando como hasta ahora para que toda la ciudadanía tenga acceso a la práctica deportiva”.

Ante la finalización del ‘Año Puchades’, el alcalde quiso mostrar su satisfacción por el resultado de todas las actividades programadas, “ha sido un honor para mí haber podido impulsar como concejal de Deportes esta conmemoración y haber podido llevarla adelante con la ayuda de muchos de vosotros. Gracias también a la Diputación y a la Generalitat por el apoyo económico tan significativo”. Y concluyó su intervención dirigiéndose a la afición, “qué sería del deporte sin los aficionados! Nada. Hoy quiero reconocer también a todas las personas que motiváis a los deportistas para superarse y ser mejores cada día”. Entre ellas, el alcalde quiso destacar al joven Pau Molina, “una persona que encarna como nadie la pasión por el deporte local”.

Reconocimientos

A propuesta de los propios clubes, los y las deportistas que recibieron un reconocimiento especial a su trayectoria y personalidad en la gala, fueron: Miquel Furió, Club Bàsquet Sueca; Blanca Martí y Mar Ribera, Club de Tenis; el juego de la pilota valenciana, Club Pilota Valenciana Xúquer y Badana Club Deportivo de Pilota Valenciana; Carlos Muñoz, Veteranos del Sueca; Àngel Calzado, SD Sueca; Josep Baldoví, Club de Futbol Promeses Sueca; Emilio Martínez, Club de Fútbol Americano Templaris; Jose Soler, Club Handbol Sueca; Pau Codina, Sueca United; Javier Nieves, Club Futbol Sala, Toni Collantes, Club Bàsquet Chiruwhi; Josep Camilleri, Club Senderista ‘Olivetes xafaes’; Marc Roselló, Club Sutrail; Pedro Cascales, Club Cobardes Team; Manuel Cortés, Club de Atletismo Sueca; Juan Francisco Oya, Club de Natación Sueca; Vicent Pérez, Club Corriols; Fermín Baldoví, Club Peus Quets; Ausiàs Sansebastián, Club Petit Comité; Raül Cuenca, Club Billar Sueca; Míriam Filgueras, Club Gimnasia Rítmica ACEUS; Club Escuela de Piragüismo; Juan Andrés Fos, Club de Ajedrez Sueca; Antonia Torre, Sociedad de Cazadores de Sueca; Sergi Núñez de Arenas, Escola d’Escacs Ribera Baixa; Juan Antonio Ávalos, Club Almookwan Sueca; Fernando Riera, Club de Boxeo Sueca y Club Antonius Pugilatus; Celia Méndez, Club Gimnasia Rítmica Suayqa; Martí Furió, Wu Guang Kung Fu; Vicente Fornés, Silat Suffian Bela Diri; Woitek Kadlubiec, Sueca sobre rodes; Just Gómez, Moto Club Sueca; Pascual Villagrasa, Club Deportivo Rossiners; José Tormos, Peña Ciclista Sueca; Raúl Romeu, TMAX La Ribera; y José Cardo, Club Triatló Sueca.