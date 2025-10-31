Los secretos del cementerio de Alzira

Los cementerios se llenan estos días de flores y visitas a familiares que ya no están con motivo de la festividad de Todos los Santos. Aunque para muchos se trata de un lugar fúnebre, triste y doloroso donde descansa su ser querido, también es un lugar lleno de historias y curiosidades.

La doctora en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Esmeralda Pons centró su tesis doctoral en el patrimonio del cementerio de Alzira con el objetivo de poner en valor este lugar y dar a conocer su historia. Junto con el ayuntamiento, Pons dirige una serie de visitas guiadas al camposanto para reivindicar su valor arquitectónico y cultural.

Pons destaca la arquitectura del cementerio. / Perales Iborra

Las obras del actual cementerio municipal se iniciaron en 1884, aunque anteriormente la capital de la Ribera Alta ya había contado con al menos otros tres espacios para enterrar a los muertos, según su religión -musulmán, que fue el de mayor tamaño por la cantidad de población, el cementerio judío y el cristiano, aunque en este caso se realizaban los entierros en conventos, iglesias y hospitales.

Esa primera construcción, que se inauguró en 1885, ha ido cambiando su estructura hasta dar paso a la actual del cementerio. Desde su apertura, y durante las primeras cinco décadas (hasta 1932), se llevó a cabo el traslado de los cuerpos. En 1932 también decidieron mover la sala de autopsias del hospital Santa Lucía a este cementerio, que también contaba con una sala de operaciones en un espacio adherido, que terminó transformándose en un almacén.

El camposanto alzireño destaca por la variedad de tumbas, mausoleos, bustos y todo tipo de elementos arquitectónicos y esculturales. Además, al dar un paseo por las distintas zonas, también se pueden descubrir una serie de personajes alzireños ilustres de distintos campos y épocas.

Pons ya inició el año pasado una serie de rutas al cementerio, que se han vuelto a programar este año y que ya cuenta con cerca de 300 personas interesadas. Durante la charla, la experta no sólo aborda los distintos estilos arquitectónicos de las tumbas, sino que también explica las historias de algunos alzireños destacados y de otros no tan conocidos, pero también relevantes.

Una de las tumbas más llamativas del cementerio. / Perales Iborra

El cementerio acoge a múltiples familias reconocidas como la familia Dolz, los Lacasta, que eran propietarios de una gran cantidad de tierras a finales del siglo XIX, o la familia Suñer, que posee un panteón en la zona céntrica. El mausoleo lo preside una figura a tamaño real de su hijo Luis Suñer, que murió con sólo 21 años. Se trata de una de las imágenes que más llama la atención en este espacio.

También destaca la presencia de figuras relevantes en la ciudad como Josefina Cervera, la primera mujer funcionaria de Alzira, o Jaume Mas, el primer cronista de la localidad.

Durante la visita también se pueden observar las tumbas y recuerdos de deportistas como Pere Morell, que da nombre a una falla de la localidad, Adrián Campos, o el espacio de Elena Just, una figura destacada en la lucha por los derechos de las mujeres.

La Virgen de la Murta, que sólo está en dos lápidas. / Perales Iborra

Otra de las múltiples curiosidades de este cementerio, como pone en valor la experta, es la presencia de dos figuras de la Virgen de la Murta insertadas en sólo dos lápidas del camposanto. Estas tallas se crean únicamente para figuras destacadas, como Enrique Núñez Tello, que destacó por su intensa labor de investigación, documentación y difusión de la virgen.

Pons busca reivindicar la importancia de este espacio en la historia de la ciudad. Así que si estos días visitan el cementerio, fíjense hasta en el mínimo detalle.