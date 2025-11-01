Alzira recurrirá a simulaciones con Inteligencia Artificial para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Alzira recurrirá a la Inteligencia Artificial para simular el impacto de episodios de fuertes lluvias, estudiar la eficacia de diferentes soluciones contra avenidas y generar alertas tempranas de inundación con una fiabilidad superior a las de los actuales sistemas.

El anuncio lo realizó el concejal de Obras e Infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepción, en el último pleno, durante el debate de un propuesta del grupo popular que solicitaba una actualización del Plan de Saneamiento y Drenaje de la ciudad -el actual data de 2017- tras los repetidos episodios de lluvias que provocan inundaciones en diferentes barrios. «En algunas calles como en la zona de l’Alquenència existe una red de alcantarillado con un diámetro excesivamente pequeño y muy poca pendiente, lo que propicia con el tiempo la acumulación de sedimentos que reducen la sección y su efectividad», expuso el concejal del PP.

"Gemelo Digital"

De la Concepción, tras defender que el plan elaborado en su día por Aguas de Valencia sigue «plenamente vigente» ya que «se redactó con herramientas de modelización y última generación y las hipótesis que sirvieron de base se siguen cumpliendo», reveló que existe un proyecto de desarrollar un «Gemelo Digital» (Digital Twin) del sistema hídrico de Alzira, «una réplica virtual dinámica del ciclo del agua que nos permita simular el impacto de las lluvias, estudiar la eficacia de diferentes alternativas de forma virtual y generar alertas de anticipación», detalló. «Tendremos un sistema de alerta personalizado para los riesgos en Alzira», resumió en el pleno.

El concejal de Obras ha explicado tras el pleno que se trata del proyecto Flower, acrónimo de Fostering Local Optimisation of Water systems using Ecosystem-based Resilience), que se presenta a la convocatoria de ayudas Horizon Europe en busca de financiación europea.

El edil incide en que el objetivo es «desarrollar y demostrar soluciones innovadoras» para afrontar el doble reto climático de inundaciones y sequías, un desafío que, «como bien documenta el Plan Director de Saneamiento y Drenaje de Alzira, afecta a nuestra ciudad».

Según explica el edil, el corazón tecnológico del proyecto Flower es el desarrollo del «Gemelo Digital» del sistema hídrico de Alzira. Se trata de una réplica virtual dinámica del ciclo del agua en el municipio (ríos, barrancos, red desaneamiento, acuíferos) que gracias a la utilización de la Inteligencia Artificial «nos permite simular el impacto de lluvias o sequías, probar la eficacia de diferentes inversiones antes de acometer cualquier inversión y generar alertas tempranas de inundación una fiabilidad superior».

De la Concepción también expuso en el pleno el proyecto piloto que busca dar más permeabilidad al parque de l’Alquenència a través de una solución innovadora de drenaje que supondrá, dijo, «acelerar la aplicación del Plan Director de Saneamiento». Esta actuación se pretende incluir en la Agenda de Reconstrucción junto a otras medidas como la construcción de una nueva red de evacuación de aguas pluviales del sector sudoeste de la ciudad (avenida Luis Suñer) o la conexión pluvial de la avenida Radiofonista Alfonso Rovira con el Canal Interceptor de Les Basses.