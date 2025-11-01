La crisis de gobierno en Montserrat revela el arresto por una disputa conyugal del edil de Vox cesado

La ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular, Vox y la agrupación independiente Aigua en Montserrat tras la expulsión del concejal de la formación de ultraderecha Carlos Martínez por la polémica de la colocación y retirada de las banderas de España con motivo del día de la Hispanidad ha tomado una nueva dimensión. Las críticas políticas entre ambas formaciones han dado paso a una serie de reproches personales que han destapado la detención preventiva de Martínez por un presunto caso de violencia de género hace un año.

«Te recuerdo que pasaste una noche en el calabozo por presunta violencia machista contra tu mujer y fuiste denunciado por tu propia madre», le recriminó el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, tras una de las intervenciones de Martínez durante el pleno celebrado el jueves. «Tu camino es muy distinto al mío», alertaba el primer edil.

Tras esta acusación, el concejal cesado le recordaba que «este tema personal ya lo conté en una comisión informativa». El propio Martínez ha explicado a Levante-EMV que este arresto preventivo se produjo tras una disputa con su mujer. Fue, según explica, la madre del concejal quien alertó a los agentes de la situación entre su hijo y su nuera, por lo que la Policía Local activó el protocolo de violencia de género, pero finalmente la mujer no interpuso ninguna denuncia.

«Discutí con mi mujer y mi madre se fue de casa. Me dijo que se iba a ir a la Policía Local. Ellos activaron el protocolo, pero no hay denuncia por ninguna parte. Mi mujer ya les dijo que era una simple riña», explica el edil. Reitera que estuvo durante esa noche de domingo en el calabozo, pero el lunes fue puesto en libertad ante la falta de denuncia. «Fue una discusión de pareja. Como la policía no me conoce, activó el protocolo», insiste.

Tras las declaraciones de Vilar en el pleno, el concejal de Vox ha anunciado que tomará acciones legales porque «él no puede revelar este tipo de informaciones en un pleno, cuando no hay una denuncia». «Lo voy a denunciar porque no atacó a mi partido, me atacó a mí», insiste.

Vilar, por su parte, se ha mantenido firme con sus palabras. En declaraciones a este diario, ha expuesto que «la madre denunció verbalmente a su hijo porque estaba maltratando a su mujer, pero ella no quiso denunciarle. Inmediatamente se activaron los protocolos». Señala que mencionó el tema en el pleno para «mostrarle que los caminos de ambos son muy distintos».

«Ha buscado confrontación»

Las críticas entre el alcalde y el concejal cesado protagonizaron gran parte del pleno. Martínez volvió a abordar la polémica por la colocación de las banderas de gran tamaño en varios edificios municipales y la posterior retirada ordenada por Vilar. El concejal de Vox, que ahora forma parte de la oposición junto a su compañero y portavoz, Juan José Rández, calificó al alcalde como «una marioneta, que ha quedado retratada». «De alcalde tienes poco. Sólo el título y el ego porque mandar mandas muy poco», le recriminó.

El alcalde no dudó en reprocharle su «mala gestión municipal» durante este tiempo. «Sólo has buscado confrontación. Tus únicos dos intereses durante este tiempo han sido limpiar un barranco que lleva a un camino y buscar una subvención para asfaltar un camino que llevaba a un campo tuyo. No sabes nada de gestión municipal», recalcó.

En cuanto a la polémica de las banderas, Vilar afirmó que la decisión fue suya y añadió que «el problema no es con Vox, es contigo». Explicó: «El error fue mío por confiar en el sentido común porque pensaba que las personas tenían sentido común y que actuaban en consecuencia, pero tus actuaciones fueron un circo mediático».

Como ya informó este diario, y como el propio Vilar volvió a explicar durante su intervención, el alcalde ya se planteó expulsar al edil tras la dana por su ausencia durante diez días. El primer edil le recordó a Martínez que ya había avisado a su partido en varias ocasiones porque, en sus palabras, «no me gustaba tu manera de trabajar porque directamente no estabas trabajando».

Vilar reconoce que, tras la ruptura del pacto de gobierno, se inicia una nueva etapa en el ejecutivo local y, a pesar de gobernar en minoría, considera que podrá llegar a acuerdos con el resto de formaciones con el objetivo de «trabajar por el pueblo».