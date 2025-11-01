Sueca celebra el Día de las Escritoras con un homenaje a Maria Beneyto y a las víctimas de la dana

La Biblioteca Pública de Sueca ha celebrado esta semana el Día de las Escritoras con un acto principal que ha tenido como protagonista a Maria Beneyto, escritora del año para la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). Por este motivo, la presidenta de la comisión encargada de esta elección, Carme Manuel, ha participado en la actividad, que ha contado con la presencia también de las concejales de Cultura y Bibliotecas, Mercé Sorrentino; e Igualdad, Roser Viñoles. “Todos los años, la AVL nombra a un escritor y, en esta ocasión, la elección ha recaído en Maria Beneyto, para nosotras, una escritora muy interesante, con parte de su obra escrita en valenciano como un acto de decisión y del compromiso que adquirió con su lengua en un determinado momento como fue finales de los años 40”, ha explicado Carme Manuel.

“Desde las concejalías de Cultura y Bibliotecas, pensamos que era muy importante, siendo el ‘Año Maria Beneyto’, aprovechar esta exposición, que se puede contemplar en la planta baja de la Biblioteca, para celebrar el Día de las Escritoras ofreciendo un acto en el que está presente la lectura de su obra por parte de mujeres y, especialmente, teniendo en el recuerdo a todas las víctimas de la dava y a sus familias”, ha señala la concejal de Cultura y Bibliotecas, Mercé Sorrentino.

Tras la charla ofrecida con el título "Maria Beneyto Cuñat, sentir la terra", a cargo de Rosa Roig, coordinadora de formación del Women's Legacy y miembro de Clásicas y Modernas, se ha procedido a la lectura de textos escritos por diferentes autoras, con especial mención a los fragmentos narrativos de "El riu ve crescut", de Maria Beneyto, obra en la que se hace referencia a la riada de 1949 y a la de 1957, y que ha servido para homenajear a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024.

La lectura de textos ha contado con la participación de las concejales de Cultura y Bibliotecas e Igualdad; la directora de Edicions 96 y miembro del Consell Valencià de Cultura, Dolors Pedrós; la secretaria de la Colectiva Portal de Igualdad y miembro de Clásicas y Modernas, Manola Roig; la secretaria de Acció Cultural del País Valencià, Anna Gascon; y la miembro de la Asociación Dones per la Cultura i l'Esport-Riola, Duli Capellino.