La UD Alzira abre la jornada con una complicada visita al At. Levante

La UD Alzira abrirá el sábado a las 16 h. la novena jornada de liga de Tercera RFEF y cerrará seis días en los que habrá jugado contra los tres equipos más en forma del grupo. Tras ganar al Atzeneta y perder contra el Castellonense, se enfrentará al At. Levante en la ciudad deportiva granota en Buñol. “Ha sido una semana complicada en la que no hemos podido hacer entrenamientos de calidad y solo recuperarnos de los grandes esfuerzos realizados”, comentó el entrenador, Ramón Llopis.

Enfrente tendrán un filial levantinista que combina la formación de jóvenes jugadores con la ambición del ascenso para estar más cerca del primer equipo. Actualmente, la mayoría de filiales están en Primera RFEF o como mucho en Segunda RFEF. A las órdenes de Álvaro del Moral están los exazulgranas Mario Sesé, que ha vuelto al club granota tras sus estancias con los filiales del Oviedo y el Valladolid, y Dylan, desvinculado del Deportivo de la Coruña. “Cuentan con otros buenos futbolistas como Dani Cervera -autor de cuatro goles- o Brandon y Álvaro Moreno que han marcado dos, al igual que Sesé y Dylan. Del Moral tiene las bajas de Júnior por pubalgia y Borja, que se rompió el cruzado. Los levantinistas han ganado cinco de los últimos seis encuentros.

En la UD Alzira, Ramón Llopis no podrá contar durante dos meses de su último fichaje, el ruso Roman Demochkin, que se fracturó el 5º metatarsiano ni el ‘poblatà’ Gomis. En los próximos días se podría unir al equipo el delantero Raúl Gómez “Tanke” que está entrenando con el que fue su club de formación hasta juveniles.

Dirigirá el encuentro Gustavo Lázaro Prieto que cumple su tercera temporada en la categoría. Álvaro del Moral no podrá sentarse en el banquillo en los próximos dos partidos (UD Alzira y UD Vall d’Uxó) tras su expulsión en San Vicente del Raspeig. El último antecedente data del 15 de mayo de 2022 que el Alzira ganó 1-2 con goles de Coscia y Chema Moreno. Esta pretemporada perdió 1-0 en partido amistoso.

La UD Castellonense recibirá el domingo a las 16’15 h. al Buñol. Los de Iñaki Rodríguez siguen con la moral por las nubes tras ganar el sábado pasado en Utiel 1-2 y el miércoles en Alzira 0-2. Los albinegros suman cuatro victorias consecutivas y se han situado cuartos clasificados, empatados con el At. Levante y a un punto de Torrellano y At. Saguntino. Iñaki recuperará al sancionado Binu.