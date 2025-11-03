El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: "Ni vergonya, ni cavaller..."
"Nos dejará a su mayordomo para controlar el “negoci”", ha comentado la primera autoridad municipal
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, no ha perdido la oportunidad de reaccionar al anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que le ha dedicado unas palabras. Las primeras, durante la comparencia, han sido más bien escuetas: "Ni vergonya, ni cavaller...", ha expresado en sus redes sociales.
Pero no se ha detenido ahí. "Mazón nos dejará a su mayordomo para controlar el “negoci”. Los valencianos y valencianas les importamos un bledo, primero su empresa", ha comentado también, para añadir a continuación: "La indignidad no tiene límite". Todo ello para rematar con un: "Mazón nos ha hecho un Cifuentes", en referencia al vídeo que se grabó la expresidente de la Comunidad de Madrid en el que decía que no pensaba dimitir.
Mazón y Mayor han cruzado declaraciones en diversas ocasiones durante el último año a raíz de la llamada que el presidente de la Generalitat realizó al alcalde de Cullera en la fadítica tarde del 29 de octubre de 2024. En aquel momento, la opinión pública ponía el foco en las horas previas al envío del mensaje ES-Alert y en conocer más detalles sobre la ausencia de Mazón en el Cecopi en los instantes en los que la provincia sufría una de sus peores inundaciones en décadas.
