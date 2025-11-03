Alzira apremia a Sanitat a rehabilitar el hospital Santa Lucía para disponer de los espacios que reclama

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha apremiado este lunes a la Conselleria de Sanitat a poner fecha a la rehabilitación del antiguo hospital municipal Santa Lucía para disponer de los nuevos espacios que está reclamando al ayuntamiento para servicios de salud mental y conductas adictivas y ha reiterado que, si se demora la recuperación de este edificio que actualmente carece de uso, los servicios jurídicos municipales interpondrá un contencioso para exigir una indemnización por el deterioro que ha sufrido el inmueble que el ayuntamiento cedió a la Generalitat cuando albergaba servicios sanitarios. “No hace falta que lo devuelvan, si lo recuperan tienen un espacio precioso para las nuevas necesidades”, ha señalado Domínguez, que ha participado esta mañana en la concentración convocada en defensa de la sanidad pública.

Una dependencia interior del antiguo hospital en una imagen de archivo. / V. M. P.

Domínguez ha reiterado que la conselleria tiene la obligación de rehabilitar un edificio que ha sufrido un enorme deterioro, hundimientos internos inlcuidos, durante los prácticamente 27 años que carece de uso. El ayuntamiento ha reclamado de reforma repetida la devolución, pero siempre ha condicionado su recepción a que estuviera en condiciones de uso como lo cedió en su día cuando, a mediados de los años noventa, se formalizó la entrega. Esta se basaba en que el edificio se dedicara a uso sanitario, aunque pocos años después el requisito dejaba de cumplirse con la construcción del Hospital de la Ribera, por lo que ya en 2001 se solicitaba por primera vez la reversión del inmueble, petición que se reiteraría al año siguiente.

El conseller de Hacienda llegó a autorizar en 2014 la reversión, pero el ayuntamiento se negó a aceptarla mientras la Generalitat no subsanara las múltiples deficiencias que ya presentaba.

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera, Àngels López, ha comentado que durante el Govern del Botànic llegaron a desplazarse técnicos a Alzira para visitar el edificio del antiguo hospital Santa Lucía y existía un proyecto de rehabilitación para ubicar en él un hospital de día y una unidad de salud mental. López también ha recordado que se barajó la adquisición de un inmueble inacabado ubicado junto al centro de salud de la calle la Paz, Alzira I, para poder ampliarlo, si bien con el cambio de gobierno estas iniciativas quedaron aparcadas.

Una estancia del hospital cuando ya carecía de uso. / V. M. P.

Domínguez ha incidido en que la recuperación del edificio permitiría descongestionar los dos centros de salud de la ciudad ante una situación que, según ha señalado, los trabajadores consideran “insoportable”.

El alcalde de Alzira ha recordado que la petición de que se devuelva en condiciones el antiguo hospital municipal es una demanda que ya plantearon sus dos antecesores en la alcaldía de Alzira a la conselleria, y que él reiteró poco después de tomar posesión. Según ha incidido, en la última reunión con representantes de Sanitat ha vuelto a insistir, advirtiendo que en caso contrario el ayuntamiento acudirá a los tribunales y ha señalado que ha solicitado una nueva reunión “para que no den detalles de como van a rehabilitarlo”, mientras señalaba que el departamento de infraestructuas de la conselleria “parece que sí tiene intención” de ejecutar la obra.