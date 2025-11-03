El calzado con tela de fallera del artesano de Benifaió triunfa también en el foro de tendencias
Morillo cosecha uno de los premios Retail future al reconocer el jurado que sus zapatos aúnan tradición, diseño e innovación
La octava edición de los Premios RETAIL future que reconocen a los E-líderes 2025, pequeños negocios de València, Castelló y Alicante, referentes en innovación y adaptación al modelo digital en el sector del retail han reconocido el trabajo del artesano de Benifaió Cristian Morillo.
En el sector de calzado moda y complementos, entre los E-líderes de esta edición destaca Morillo con su firma de calzado artesanal a medida. El jurado ha valorado haber conseguido que las clásicas telas falleras se utilicen en la confección de zapatos y zapatillas únicas, al aunar tradición, diseño e innovación adaptada a los nuevos tiempos y tendencias. Cristian recibió su galardón en el certamen celebrado Caixaforum València.
Cristian Morillo ya consiguió en mayo el premio Tradición de Artesanía 2025, otorgado por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, un galardón que reconoce las obras artesanales desarrolladas con criterios de originalidad y singularidad y que en esta edición fue para este artesano zapatero de Benifaió que participaba con unos botines de estilo 'eduardiano', confeccionados de modo tradicional, a mano, en pieles nobles de vacuno y mestizo que fueron así premiados.
