El Castellonense encadena su sexta victoria consecutiva y el Alzira vuelve a perder

La UD Castellonense sigue escalando puestos en la clasificación y ya es tercera clasificada. El sexto triunfo consecutivo le aúpa en la clasificación (iguala a puntos con el segundo) después de empezar la temporada dubitativo con un empate a última hora contra el At. Levante -con el que empata a puntos-, una derrota en Torrellano -que es líder invicto- y otra igualada ante Recambios Colón.

El triunfo por 4-1 sobre el Buñol es “doblemente importante porque nos reafirma y lo logramos contra un equipo que solo había encajado seis goles en ocho partidos, con cinco porterías a cero”, explicó el técnico castellonense. Iñaki Rodríguez repitió el once que el miércoles ganó al Alzira con Joan Company; Luis Sancho, Enrique José, Badal, Jefrie; Siscar, Samper, Misffut, Murillo, Joe e Iker Garijo. En el minuto 17 los ribereños ya ganaban 2-0 por los tantos de Jefrie e Iker.

“Esto nos dio mucha confianza para saber gestionar muy bien el partido e hicimos un plan de partido perfecto”, añadió. En la segunda parte la parroquia de l’Almenà siguió disfrutando con los tantos de Joe Winstanley y Lidón (54 y 72’) que hicieron anecdótico el tanto buñolense en el 80. Durante el segundo tiempo entraron en el 62 De Mateo y Lidón por Murillo e Iker y en el 73, Sergi, Fidel, Binu, por Luis Sancho, Badal y Joe. “Fueron cambios hombre por hombre para dar refresco después de una semana muy dura con tres partidos”. El domingo a las 17’30 h. los albinegros visitarán al Soneja. En el último partido, los ribereños tuvieron que jugar con su equipación reserva por coincidencia de colores con el Buñol y que estos tienen como equipaciones blanca o negra la reserva.

En la UD Alzira se ha ido de más a menos durante la posiblemente semana más dura del campeonato. De ganar al Atzeneta el domingo pasado se perdió ante el Castellonense el miércoles y contra el At. Levante el sábado. Los azulgranas aguantaron el tipo en la primera parte disputada en la ciudad deportiva del Levante contra un filial que iba adueñándose del partido conforme pasaban los minutos. Por cuarto partido Ramón Llopis no pudo sentarse en el banquillo por no haber resuelto el Alzira el contrato con el anterior entrenador. Esto ya ha supuesto la primera sanción económica al club ribereño. El burrianense alineó a Vicent Dolz; Sento, Castillo, Boronat, Berrocal; un trivote sin jugadores de construcción formado por Castañeda, Cristian y Aguilar, flanqueados por Carles Marco y Traver. En punta jugó Santi.

Adi causa baja

Aunque estuvo convocado, el delantero nigeriano no jugó y el lunes el club comunicó su baja. El estado de su rodilla, que le impedía arrancar o hacer giros bruscos, ha sido el detonante. Durante la temporada pasada ya se perdió la mitad de temporada al ser intervenido del menisco cuando jugaba en el Villanovense. Ya en 2019 su rodilla le venía jugando malas pasadas en el Pontevedra y no le ha permitido jugar más de 1.000 minutos por temporada.

El delantero nigeriano Adi ha causado baja en el Alzira. / Levante-EMV

La de Adi es la quinta baja que se da en tan solo dos meses de liga. Antes salieron del club los defensas Álvaro Guillén y Ander y los atacantes Iván Bueno y Javi Llario, así como un cambio de entrenador. El principal sustituto a cubrir la baja de Adi es el jugador de Navarrés Tanke.

Volviendo al partido, Santi tuvo un disparo al larguero en el primer tiempo mientras que los levantinistas se acercaron por medio de Calatrava, Cervera o el exblaugrana Dylan que en la segunda parte estrelló un chut al larguero. En el 53 Llopis sacó a Leo para dar más construcción al centro del campo así como Abraham por Sento y bajó a Carles Marco al lateral. Sin embargo, con un balón largo a la espalda de la defensa, Brandon marcó el 1-0 que fue definitivo. Posteriormente, Chust, que salió por Boronat, cometió un penalti que paró Vicent Dolz.

El domingo, el Alzira recibirá a las 17 h. en Venècia al líder invicto, Torrellano y el Castellonense jugará en Soneja media hora después.