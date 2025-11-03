Detenido en Almussafes por el robo de joyas a dos mujeres a plena luz del día

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Almussafes han detenido este lunes por la mañana a un individuo como presunto autor de un robo de joyas a dos vecinas mayores mientras paseaban por las calles del centro de la localidad, según ha informado el ayuntamiento, que ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para que las fuerzas de seguridad pudieran actuar con rapidez.

El aviso de varios vecinos ha movilizado a las patrullas, que han podido localizar y detener al presunto autor de la sustracción. El departamento municipal de Seguridad Ciudadana ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han colaborado, al tiempo que felicitaba a los efectivos policiales por su “eficiente actuación”.