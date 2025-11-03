La gerente del hospital replica a las protestas que la Ribera tiene ahora "la mayor plantilla de su historia"

La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha reaccionado a la concentración celebrada esta mañana en Alzira en defensa de la sanidad pública con un comunicado en el que destaca que desde que asumió esta responsabilidad en octubre de 2023 su compromiso se ha centrado en “romper con la parálisis e inacción de años anteriores, impulsando una etapa de inversión, mejora de servicios y refuerzo de la atención sanitaria” y, por lo que respecta a la plantilla, no ha dudado en señalar que el departamento cuenta actualmente “con la mayor plantilla de su historia” con 2.771 profesionales.

Ribes ha recordado que en este período se han puesto en marcha “proyectos largamente demandados como el nuevo Hospital de Día Oncológico (10 millones de euros), la ampliación de Urgencias y del Bloque Quirúrgico, la ampliación del área de Hemodiálisis (2,6 millones de euros) y la ampliación del aparcamiento del hospital”. “En Primaria destacan proyectos ya en marcha como la reforma y ampliación del Centro de Salud Integrado de Sueca, el nuevo consultorio de Corbera, la ampliación del centro de salud de Algemesí y los nuevos consultorios de Sollana y Massalavés. Solo en 2025 se han invertido 6,3 millones de euros en infraestructuras, equipamiento y servicios, una de las cifras más altas en los 25 años de historia del departamento”, inciden desde la dirección, que en materia de listas de espera defienden que “la demora media quirúrgica se sitúa en 68 días, consolidando una tendencia de mejora continua y muy por debajo de la media nacional. La espera media para la primera cita con el especialista ha pasado de 117 días en diciembre de 2023 a 76 días en la actualidad, una reducción de 41 días desde que la actual Gerencia asumió la dirección”.

Por lo que respecta a la plantilla, la dirección señala que el departamento cuenta actualmente con la mayor plantilla de su historia “pese al problema estructural de falta de especialistas a nivel estatal”. “Solo en Atención Primaria se han contratado 45 médicos de familia para cubrir bajas y vacantes, completado la plantilla. Además, la reciente Oferta Pública de Empleo reforzará la estabilidad laboral de todas las categorías”.

Por lo que respecta a las críticas por la derivación de pacientes a centros privados, la dirección defiende que se enmarcan en el Plan de Choque contra las listas de espera quirúrgicas, “vigente de forma ininterrumpida desde 1996 con gobiernos de distinto signo político”.