Una intervención con voluntarios busca restaurar las zonas degradadas del Barranc del Tramusser en Benifaió

La Fundación Limne impulsará un proyecto de restauración de los tramos más degradados del Barranc del Tramusser, centrado en la sustitución de especies invasores por otras autóctonas y la retirada de residuos arrojados en sus orillas para mejorar la calidad del agua y la promoción de una custodia compartida del barranco a través de programas de educación ambiental y voluntariado, buscando involucrar a la ciudadanía en el cuidado del entorno. La Fundación Limne ha encontrado el respaldo de la empresa de Benifaió Roquette para impulsar este proyecto a través de una alianza estratégica para la restauración, conservación y mejora de varios tramos del Tramusser, un ecosistema fluvial que atraviesa los municipios de Picassent y Benifaió. El proyecto nace con el objetivo de revitalizar un espacio natural que enfrenta desafíos como la presencia de especies exóticas y la gestión de escorrentías urbanas.

El Barranc del Tramusser, que recibe aportaciones del Barranc dels Huit Ulls y de zonas urbanizadas, presenta tramos encauzados en su paso urbano para prevenir inundaciones, mientras que en áreas rurales sufre la degradación causada por especies invasoras. Ante esta realidad, el proyecto de conservación y restauración busca un enfoque holístico para su recuperación.

El objetivo es reforzar la resiliencia de las formaciones de ribera y su biodiversidad asociada mediante el seguimiento, la conservación y la restauración del ecosistema. El proyecto dará inicio con una fase de información y escucha activa a la ciudadanía. Se organizarán jornadas lúdicas para estudiar el estado de las aguas y realizar seguimientos de la biodiversidad. A través de la cartografía social, una metodología participativa, se recopilarán las percepciones, conocimientos y experiencias de los habitantes sobre su territorio. Esta herramienta permitirá una comprensión profunda de las relaciones entre los actores sociales y su entorno, facilitando que los promotores del proyecto puedan alinear sus acciones con las expectativas de la comunidad.

“En Roquette creemos firmemente en la fuerza de colaborar con expertos de las zonas para que puedan seguir realizando su tarea y hacer posible así iniciativas que tengan un impacto positivo en el planeta”, ha declarado Fernando Escandell, responsable de Medioambiente en Roquette en Benifaió. “La colaboración con Limne nos permite preservar un espacio fluvial importante de nuestro municipio y que tiene algunos problemas de conservación. Esta iniciativa responde a nuestro compromiso con el cuidado del planeta y la protección de su agua, así como a nuestro compromiso de contribuir a un planeta más sostenible”.

Por su parte, Sales Tomàs, directora de la Fundación Limne, ha afirmado que “la colaboración con Roquette, nos ayudará a alcanzar gran parte de nuestros objetivos y podremos ahondar en la conservación de uno de los hábitats más castigados y desconocidos por el público: los barrancos mediterráneos”. Alineadas también con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad (EUBS2030), Roquette y Limne van a trabajar de forma conjunta en la restauración del Barranc del Tramusser para detener el deterioro de su hábitat y fomentar el cuidado de sus especies protegidas. Este trabajo, esencial para la conservación de la biodiversidad y la gestión de inundaciones, se alinea además con las directrices y criterios para la restauración ecológica que contempla la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas de España.

El acuerdo entre Roquette y la Fundación Limne cuenta con una periodicidad de un año prorrogable y representa un paso significativo hacia la recuperación y valoración de los barrancos mediterráneos, promoviendo la sostenibilidad y la participación ciudadana en la gestión de sus recursos naturales.