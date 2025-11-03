Movilización en defensa de la sanidad pública en la Ribera

La reactivada Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera ha iniciado con una concentración a las puertas del centro de salud de la calle Horts dels Frares de Alzira una semana de acciones con el hilo conductor de reivindicar una sanidad pública digna y sin recortes. Decenas de personas, entre ellas varios colectivos de pensionistas de la comarca, han secundado esta protesta en la que también ha participado una amplia representación del gobierno municipal encabezada por el alcalde, Alfons Domínguez (Compromís) y la portavoz socialista Gemma Alós.

Àngels López, durante la lectura del manifiesto. / Pascual Fandos

“Centenares de personas sufrimos cada día las consecuencias de una sanidad pública debilitada, presupuestos insuficientes, listas de espera crecientes, centros de salud desbordados, hospitales con carencias manifiestas y profesionales agotados”, ha expresado la portavoz de la plataforma comarcal, Àngels López, en la lectura de un manifiesto en defensa de la sanidad pública. En el ámbito del Departamento de la Ribera, López ha reivindicado la necesidad de organizar mejor la atención primaria “como pilar fundamental del sistema” para evitar que las urgencias se colapsen y ha denunciado carencias en la atención programada que acaban por afectar a la calidad de la sanidad. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha apostillado que también falta personal en el departamento.

La plataforma había convocado esta concentración, que ha obligado a cortar la calle Hort dels Frares, para reivindicar una reducción de las listas de espera, un aumento de profesionales y una buena gestión que se centre en las necesidades de la ciudadanía o que se elimine la derivación de paciente a empresas privadas y que esa inversión se utilice en la sanidad pública. La plataforma tiene previsto celebrar otro acto en la sede de CC OO en la que se abordará de forma detallada la situación del departamento. El miércoles, en la casa de la cultura, hay convocado un acto en el que se recordará a Eduard Hervàs, uno de los promotores de este colectivo.

Participantes en la concentración convocada por la plataforma. / Pascual Fandos

La plataforma ha instado a todas las organizaciones ciudadanas, profesionales, sindicales y políticas para que promuevan actos informativos, mesas de debate y concentraciones que culminen con manifestaciones en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana “en defensa de una sanidad pública, universal y digna para todos”.