Renfe demolerá y reconstruirá el vestíbulo de la estación de Sueca para mejorar la accesibilidad
La obra se prolongará durante cuatro meses y cuenta con un presupuesto de 260.000 euros
Renfe ha iniciado este lunes las obras de mejora de la accesibilidad y adecuación del vestíbulo de la estación de Sueca. Los trabajos incluyen demolición, redistribución y reconstrucción del vestíbulo, aseos, cafetería y taquillas, además de actuaciones en el paso inferior. Se mejorará también la accesibilidad. La inversión es de 263.292 euros y se ha previsto para su ejecución un plazo de 4 meses.
Las actuaciones consisten en unos trabajos previos con instalación de las protecciones necesarias, retirada de mobiliario y elementos móviles que interfieren en la obra y localización de las instalaciones existentes.
Posteriormente, se demolerán los tabiques, solados e instalaciones del vestíbulo, cafetería, aseos y taquillas para proceder a la nueva tabiquería y revestimientos teniendo en cuenta la nueva distribución del vestíbulo de la estación, que contará con una zona AVI (Zona de atención al viajero). También se redistribuirán los aseos, mejorando la calidad de los materiales de revestimiento.
En cuanto a la accesibilidad de la estación se ha previsto colocar nuevos encaminamientos para personas con movilidad reducida tanto en el vestíbulo de la estación como en el paso inferior. Se ha previsto también la mejora de las instalaciones de iluminación en vestíbulo y en paso inferior, además, se incluyen en la obra las instalaciones de climatización, fontanería y saneamiento.
