El "sopar Estellés" se consolida en el calendario cultural de Sueca
Decenas de personas llenan el Ateneu para rendir homenaje al poeta en una velada íntima y participativa en la que los asistentes pudieron recitar sus versos
El Ateneu Sueco del Socorro de Sueca se llenó de versos, música y emoción en el “Sopar Estellés”, una cita ya consolidada en el calendario cultural local que rindió homenaje al poeta Vicent Andrés Estellés, figura esencial de la literatura valenciana contemporánea.
El encuentro, celebrado en formato de ‘sopar de pa i porta’, reunió a decenas de amantes de la poesía, vecinos y vecinas que quisieron compartir una velada íntima y participativa. El evento, que contó con un aforo completo, destacó por su ambiente cálido y su espíritu de comunidad.
Durante la cena se ofreció un micrófono abierto, que permitió a los asistentes recitar poemas del autor de “Llibre de meravelles” y también compartir creaciones propias inspiradas en su obra. Entre los participantes se respiró admiración y gratitud hacia la figura de Estellés, cuya voz —como se recordó en varias intervenciones— sigue siendo símbolo de identidad, libertad y emoción popular.
La música en directo acompañó los versos, creando una atmósfera vibrante que combinó la celebración literaria con el encuentro social. El público disfrutó de una noche en la que la palabra fue protagonista y en la que la poesía valenciana volvió a reunir generaciones distintas en torno a una misma pasión.
Organizadores y asistentes coincidieron en destacar el éxito de participación y el entusiasmo del público, subrayando la importancia de mantener viva la tradición estellesiana y de continuar impulsando actividades culturales que fortalezcan la vida artística y comunitaria de Sueca.
“Estellés es más que un poeta, es nuestra memoria colectiva hecha palabra”, resumió uno de los participantes, reflejando el espíritu de un encuentro que, una vez más, demostró que la poesía sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los valencianos.
