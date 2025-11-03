La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: "Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes"

La supresión de doce trenes diarios en la línea C-1 de Cercanías de València (seis en dirección Gandia y seis en dirección València), que ofrece servicio a la Ribera Baixa, ha generado una gran indignación entre los usuarios de este servicio, especialmente entre los estudiantes y trabajadores, que se han visto obligados a modificar sus horarios para llegar a tiempo a su destino.

"Solía coger el tren de las 7:05 h para desplazarme de Gandia a Cullera, pero ahora lo han suprimido, por lo que no puedo cogerlo hasta las 8:05 h. La otra opción es cogerlo una hora antes", denuncia Paula Sánchez, que se desplaza todos los días a Cullera para acudir a su puesto de trabajo. Denuncia: "Entro a trabajar a las nueve y tengo que coger el tren, como máximo, a las siete. Un trayecto de sólo 20 minutos, puedo tardar dos o tres horas".

Renfe ha reorganizado la línea hasta el próximo 4 de noviembre con motivo de las obras realizadas por Adif para renovar la infraestructura en el tramo de línea Sollana-Sueca-Cullera. Así, de lunes a viernes se reducen seis trenes por sentido, por lo que se pasa de 69 convoyes diarios a 57. Concretamente, en la dirección València-Gandia se suprimen los que tienen salida a las 6:05 h, 9:10 h, 11:10 h, 13:10 h, 16:10 h y 19:10 h. En dirección Gandia-València, se suspenden hasta el miércoles los que tienen salida a las 7:05 h, 10:05 h, 12:05 h, 15:05 h, 18:05 h y 20 h. La situación, a su vez, y como se ha podido comprobar en los canales de Cercanías, provoca retrasos de una media de 15 minutos en el resto de trenes.

"La suspensión nos afecta bastante", explica la joven, que denuncia que "siempre hay problemas en Renfe". "En todos los trenes pasa algo, no hay ninguno que se salve. Si no es por las obras, se queda parado...". Ella no es la única usuaria que se ve afectada por estos cambios en el cercanías. Sheila López, que se desplaza todos los días desde Cullera hasta València, también reconoce que "cada dos por tres hay un problema".

López utiliza el tren que sale de la estación cullerense a las 8:30 h. "Siempre llego tarde a trabajar. Si cojo el de antes, llego hora y media antes al trabajo, pero si no lo cojo, y hay algún problema, llego tarde", explica.

"Se pelean por entrar"

La joven usuaria señala que "si los trenes ya van llenos, sólo falta que suspendan más". Añade: "Cada día es una aventura".

La situación tampoco es muy distinta en el trayecto de regreso. López vuelve a su casa en el tren que sale a las 14 h de València y reconoce que "la gente se pelea por entrar". "Es ilógico que supriman si la situación ya es complicada", afirma.

Antes de utilizar el servicio, muchos usuarios consultan las redes sociales de Renfe y Cercanías para conocer el estado de la línea. Es el caso de Isabel, que espera la llegada del tren, que saldrá en cinco minutos. Ella también utiliza este servicio para acudir a su puesto de trabajo en Sollana.

Isabel consulta unas horas antes de dirigirse a la estación de Cullera el estado de la línea para saber si circula correctamente o, en caso contrario, debe utilizar su vehículo. En sus palabras, "tengo que estar mirando constantemente las redes para ver si pasa algo, pero no siempre nos dan información en tiempo real, por lo que te enteras cuando subes al tren". Estos días, a través del servicio de megafonía, Renfe informa a los usuarios de que "con motivo de las obras de mejora en la infraestructura se producirán cambios", por lo que pide a los viejeros que consulten los horarios.

A la supresión de horarios, se suman los retrasos en los trenes disponibles y la demora para llegar al destino. Según Ricardo Folch, otro de los vecinos de Cullera que se dirige al 'cap i casal', el trayecto cuesta ahora cerca de hora y cuarto, cuando "antes era menos de una hora".

Lamenta que las administraciones pidan a la ciudadanía que utilice el transporte público, pero no aporten soluciones ni mejoras en el servicio. "Siempre pasan cosas. El servicio lo pagamos bien pagado, pero ellos no responden igual. ¿Cómo vamos a utilizar el transporte público si no funciona?", se pregunta.

Se prevé que las obras finalicen el miércoles, fecha en la que se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea. Renfe reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de València y Silla con cuatro trenes lanzaderas diarios. Sin embargo, los usuarios se mantiene críticos con el estado del servicio. "¿Cuál será el próximo problema?", se preguntan.