Bernabé expone las obras del Gobierno en el Magro para rebatir las acusaciones de inacción de Mazón

“Una imagen vale más que mil fakes”. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este martes las obras del nuevo dique de protección del casco urbano de l’Alcúdia frente a crecidas del Magro para rebatir las acusaciones de Carlos Mazón contra el Ejecutivo central en el discurso de dimisión, que no dudó en calificar de “infame”. Bernabé reivindicó el derecho de los valencianos y valencianas a decidir en unas elecciones quién asume el gobierno autonómico tras la salida de Mazón frente a la negociación de “una coalición negacionista que solo está pensando en la aritmética electoral” y reivindicó el “rigor y la ciencia” frente a un negacionismo que, como se ha comprobado, “mata”.

Bernabé reivindicó con las máquinas a sus espaldas que, solo en el cauce del Magro, el Gobierno está ejecutando una inversión de 40 millones de euros, “lo que simboliza el compromiso de una Administración con la reconstrucción”. “Parece que el PP no ha aprendido nada, no ha aprendido que mentir está mal y que, cuando mientes, al final se sabe la verdad”, ha expuesto Bernabé, mientras anunciaba que responderá con imágenes “cada mentira o fake del gobierno de la Generalitat o el PP”.

“El Gobierno lleva invertidos 8.000 millones de euros en la provincia de Valencia, lo que supone que casi nueve de cada diez euros que se están invirtiendo por la dana”, ha incidido.

"Victimismo impropio de una persona decente"

Pilar Bernabé ha criticado el discurso de dimisión de Mazón al señalar que “estuvo a la altura de lo que es y de lo que representa, sin verdad, con mentiras, con excusas, con un victimismo impropio de una persona decente, con cero empatía y cero capacidad de asumir la mínima responsabilidad” y, de cara al futuro, quiso apelar “a quien tenga algo de decencia y empatía en el PP con los valencianos y las valencianas”. “De verdad después de un año entero sometidos a esta sarta de manipulaciones y mentiras, de esta indignidad, no hay nadie que considere que nos merecemos decidir quiénes queremos que nos gobiernen”, ha señalado.

La delegada del Gobierno ha cargado contra el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, por hacerse eco de acusaciones sobre la inacción del ejecutivo “por mala fe” y ha señalado que Feijoó “nos mintió a la cara diciendo el 31 de octubre que estaba informado en tiempo real desde el día 28”. “El pueblo valenciano ha sufrido demasiado, no nos lo meremos y España entera lo sabe y se va a movilizar para que podamos elegir, porque no nos podemos someter a las decisiones de cálculo electoral de personas que nos han llevado a la situación catastrófica en la que nos encontramos”, ha señalado.

"El PPCV no quiere a Catalá"

Al ser preguntada por los nombres que se barajan para presidir la Generalitat, la también secretaria general del PSPV en València ciudad ha centrado sus críticas en la alcaldesa de València, M.ª José Catalá. “El PP de la Comuitat Valenciana no la quiere, no la quieren para ellos pero sí para los ciudadanos de València, es una muestra más de que, al PP, la ciudadanía y los valencianos y valencianas les importamos muy poco. Yo entiendo que no guste porque (Catalá) representa algo muy parecido a la frivolidad y el desprecio con el que Mazón actuó después de la dana hacia las víctimas. En la ciudad de València hay 17 personas fallecidas, a las cuales Catalá veló con un encendido del árbol de Navidad y unos fuegos artificiales diez días después, ese es el nivel de empatía que no quieren”.

Bernabé ha valorado como “una muy mala noticia para la democracia y para el futuro de la Comunitat Valenciana” la posible coalición entre PP y Vox para elegir al nuevo presidente. “Cuando más tiempo pase la extrema derecha con la derecha en esa coalición negacionista al frente de la Comunitat Valneicana más nos costará seguir”, ha incidido, mientras señalaba que la socialista Diana Morant repersenta por contra el rigor y la ciencia.