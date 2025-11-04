El cauce del Magro duplica su anchura en l’Alcúdia que tenía antes de la dana

El cauce del Magro recuperará el terreno que se le había arrebatado con el tiempo a su paso por l’Alcúdia para duplicar la anchura que tenía antes de la dana. En unos tramos, por los efectos de la propia crecida del 29 de octubre de 2024 que arrasó los antiguos márgenes y, en otros, para completar el dique de protección que la Confederación Hidrográfica del Júcar construye para mejorar la seguridad del casco urbano en base a los modelos hidráulicos que manejan los técnicos, lo que ha llevado incluso a derribar una nave industrial. Así lo ha explicado el director técnico de la CHJ, Manuel Torán, durante la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, este martes a las obras.

Torán ha detallado que actualmente se han construido ya cerca de 800 metros del muro de gaviones de seis metros de altura y algo más de un kilómetro de longitud que se está ejecutando como una de las obras de emergencia, con una inversión de cuatro millones de euros. El director técnico de la Confederación Hidrográfica también ha explicado que, en este proceso de ampliación del cauce, el antiguo puente de la N-340 ganará un vano que se había cegado y ha descartado que este tipo de protecciones pueda afectar negativamente a los municipios ubicados aguas abajo del cauce.

Herramienta científica

Manuel Torán ha explicado que la CHJ se basa en los modelos de inundación para diseñar estas obras ya que, según ha incidido, es la herramienta con la que se puede trabajar desde un punto de vista técnico y científico. «Este muro no perjudica a nadie, se ha estudiado, ni lo que estamos haciendo en Carlet perjudica a l’Alcúdia, ni este muro de gaviones a Guadassuar ni a Algemesí. Por eso se hace el modelo, permite ver cuál es la situación y se analiza si hay alguna afección aguas abajo», ha incidido el representante de la CHJ, mientras señalaba que, una vez finalice la obra de l’Alcúdia, se volverá a modelizar por si hiciera falta realizar alguna otra actuación en el margen izquierdo del río. «El puente va a ganar un ojo y hay que ver cómo se comporta», ha agregado.

El técnico ha detallado que finalmente este dique de protección tendrá una longitud de algo más de un kilómetro y se ubica en la curva por la que se desbordó el Magro en l’Alcúdia hace un año. En base al modelo de inundación de la dana, se ha fijado en seis metros la altura de esta mota que también marca la nueva delimitación del cauce. «El río ha recuperado el terreno que posiblemente tenía hace diez mil años, no lo sabemos realmente, pero la avenida que hemos tenido es la de diez mil años (de período de retorno)», ha explicado Torán, mientras comentaba que se ha recurrido a este tipo de técnica, un muro de gaviones, porque genera un dique «más flexible y también ofrece cierta permeabilidad».

Para finales de año

La CHJ tiene previsto completar los 250 metros que faltan aproximadamente de este dique antes de que finalice el año. El proyecto contempla su prolongación hasta el antiguo puente de la N-340 sobre el Magro.

Manuel Torán ha incidido en que esta actuación en el término municipal de l’Alcúdia es una de las obras de emergencia tras la dana, unas inversiones que plantean medidas de protección y reconstrucción, a la espera de otras actuaciones de futuro para mejorar la seguridad contra inundaciones.

El director técnico de la CHJ ha explicado que las actuaciones en materia de inundabilidad siempre se inician en los tramos más altos y ha recordado que, si bien el caso de Algemesí es más complejo, se va a actuar a la entrada del barrio del Raval, mientras que otras actuaciones se deberán definir a través de estudios posteriores más detallados.