Compromís reclama al PSPV de l'Alcúdia una reacción frente a la «parálisis municipal»

El grupo municipal de Compromís per l’Alcúdia ha reclamado al gobierno municipal (PSOE en minoría) una reacción decidida y urgente «para poner solución a la grave situación económica» del ayuntamiento y a la «parálisis municipal». Los valencianistas, por otra parte, critican la estrategia «de acoso irresponsable» del PP que, según señalan, «no conduce a solucionar los problemas».

La abstención de Compromís y la ausencia de dos concejales del PSOE, entre ellos el alcalde, de baja médica, permitió al PP sacar adelante en el último pleno su propuesta de encargar una auditoría externa de la situación económica del ayuntamiento. Compromís, por otra parte, contribuyó a rechazar la propuesta de reprobación del alcalde.

Compromís admite que la situación económica es «insostenible» y precisa de actuaciones decididas para corregirla. En un comunicado difundido este martes, recuerda que no se han presentado los presupuestos de 2025, por lo que el ayuntamiento opera con presupuestos prorrogados, «por lo que no se puede gastar dinero de las partidas de subvenciones e inversiones», o que el presupuesto de 2024 se cerró con desequilibrio y unas necesidades de financiación de algo más de un millón de euros, lo que obligaba al ayuntamiento a redactar un plan económico y financiero para dos años que, según alertó el interventor, está elaborado pero el gobierno no lo ha llevado a pleno, lo que supone un incumplimiento de la ley.

Sobre la propuesta del PP de reprobar al alcalde, señala que votó en contra por distintos motivos: "Un tema de tanta trascendencia no se ha de presentar al final del pleno, por sorpresa, sin previo conocimiento. Suponía aprovechar, de forma oportunista, el momento de debilidad del PSOE, al que le faltaban dos concejales. Además, consideramos que no se puede hacer una reprobacion a una persona que se encuentra ausente por enfermedad. También pensamos que la reprobación no resuelve ninguno de los graves problemas que tiene el ayuntamiento", concluyen.

Compromís lamenta la falta de respuesta del PSOE a las preguntas de su concejal Toni Montes en el último pleno sobre las previsiones del equipo de gobierno para afrontar esta situación y, ante el ambiente enrarecido que atraviesa la política en l’Alcúdia y la situación complicada en el ayuntamiento, anuncia seguirá trabajando «con responsabilidad» y ejerciendo una oposición «constructiva», exigiendo transparencia y soluciones reales. «Apoyaremos aquellas iniciativas que pensamos van a contribuir al progreso de l’Alcúdia sin caer en el oportunismo político y en la estrategia de ‘acoso y derribo’».