Cullera busca atraer turismo británico a través de 'influencers' y turoperadores

Cullera participa esta semana en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con el objetivo de reforzar su proyección internacional y atraer al visitante británico, un mercado clave para el turismo valenciano. Según los últimos datos de la Tourist Info local, el británico ya se sitúa como el tercer mercado emisor extranjero hacia Cullera, solo por detrás del francés y el alemán.

Durante los tres días que dura el certamen, Visit Cullera desarrolla una intensa agenda con 30 reuniones profesionales, en las que se incluyen encuentros con creadores de contenidos, ‘influencers’ especializados en viajes, agencias de marketing y comunicación, turoperadores, empresas de experiencias turísticas y consultoras del sector.

Entre ellas, destaca la cita con un potente turoperador británico que prevé intensificar la llegada de turistas al aeropuerto de València y canalizar la oferta hacia destinos como Cullera, especialmente fuera de la temporada estival. Este paso permitirá romper la estacionalidad hotelera y fortalecer el turismo durante todo el año, un objetivo estratégico para la capital turística de la Ribera.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la concejala de Turismo, Débora Marí, encabezan la delegación municipal en Londres. Mayor subraya que Cullera acude este año «con una clara estrategia de promoción digital e internacionalización, centrada en posicionar el municipio como un destino moderno, sostenible e idóneo en pleno Mediterráneo».

El alcalde insiste en que para las ciudades turísticas es esencial «aprovechar la fuerza de los nuevos canales de comunicación y las oportunidades que ofrecen para difundir los atractivos de Cullera. Hoy las decisiones de viaje se toman en las redes sociales, y ahí es donde debemos estar».

‘Influencers’ como prescriptores globales

La estrategia de Cullera se apoya en una tendencia creciente en el sector turístico: la colaboración con ‘influencers’ y creadores de contenidos digitales, que actúan como prescriptores de destino ante millones de seguidores. Según Mayor, «abrirnos a nuevos mercados y tendencias con personas que acumulan cientos de miles de seguidores genera un impacto real y abre las puertas de Cullera al mundo».

En esa línea, la concejala de Turismo, Débora Marí, recalca que «las decisiones de viaje ya no se toman por catálogo, sino por recomendaciones, emociones y lo que nos inspiran otras personas a través de las plataformas sociales». Por ello, Cullera adapta su mensaje «a las inquietudes del viajero actual, que busca experiencias auténticas, sostenibles y cercanas».

Promoción internacional y diversificación del turismo

La presencia en la feria londinense se convierte así en uno de los grandes escaparates internacionales para ofrecer la amplia oferta turística de Cullera, que abarca desde su litoral y gastronomía hasta su patrimonio, naturaleza y eventos culturales.

Además de los influencers y medios digitales, Cullera mantiene reuniones con agencias, turoperadores, consultoras, expertos en turismo sostenible, turismo familiar y accesible, así como representantes de grandes plataformas del sector como Amadeus, Booking, Google, Expedia, Mastercard, Skyscanner, TripAdvisor o Visa.

Con esta agenda, Cullera refuerza su apuesta por la innovación y la diversificación turística, con la mirada puesta en consolidar la fidelización del visitante internacional y abrirse definitivamente al mercado británico, uno de los más influyentes en Europa