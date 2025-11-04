El inicio de la campaña del caqui reduce el desempleo en la Ribera hasta su mejor dato desde 2008

El inicio de la campaña del caqui se ha convertido, en los últimos años, en uno de los grandes agitadores del mercado laboral de la Ribera. Con ella, el paro cae y esta temporada no es una excepción. El nivel de desempleo ha descendido casi un 5% en la comarca, con l'Alcúdia y Carlet como municipios que lideran la reducción, y ofrece la mejor cifra desde la crisis económica.

Según los datos ofrecidos por el servicio valenciano de empleo, Labora, la comarca cerró el mes de octubre con 15.112 personas que buscaban activamente un puesto de trabajo. Esto supone una disminución del 4,7% con respecto a septiembre, mes que llegó a su fin con 15.855 parados, 743 más. Se suma, así, a la reducción experimentada también en septiembre y deja un nuevo récord a la baja, pues la Ribera no registraba un dato de desempleo tan bajo desde 2008.

La cifra representa una mejora notable con respecto a la situación del pasado año. Octubre de 2024 acabó con 993 personas más en paro que el mismo mes de este año, por lo que en los últimos doce meses la disminución del empleo ha sido del 6,2%.

Si se analizan las cifras por sectores económicos, el de la agricultura ha registrado el mayor descenso en el último mes. En concreto ha sido del 10,4%. El paro también se ha reducido en el resto: servicios (-4,7%), sin actividad económica (-4,4%), construcción (-4%) e industria (-3,5%).

Por su parte, las variaciones experimentadas entre las principales localidades de la comarca evidencia que uno de los grandes responsables del descenso del paro es el mencionado inicio de la campaña del caqui, ya que son los dos principales polos productores los que han experimentado las disminuciones más importantes. En l'Alcúdia, el número de desempleados ha descendido un 18,4%; mientras que en Carlet, un 11,2%. También son notorias las reducciones registradas en Benifaió, del 8,2%, y Almussafes, del 7,8%.

Otro dato positivo tiene que ver con las contrataciones, pues han crecido casi un 10% con respecto al año anterior. Octubre se saldó con 12.284 altas en la Seguridad Social, 1.083 más que en el mismo mes de 2024.

El secretario general de UGT en la Ribera, Eduard Gómez, ha destacado el buen comportamiento del mercado laboral en el último mes, aunque también se ha mostrado crítico con la gestión autonómica: "El Consell y Labora deben activarse sin dilación, y no depender únicamente de las políticas estatales. Ha llegado el momento de hablar de ocupación y de políticas activas de empleo reales y efectivas, y no de temas secundarios", ha expresado el líder sindical.

Igualmente, ha subrayado la necesidad de "invertir en formación y orientación directa a las personas y colectivos que más lo necesitan, especialmente mujeres, jóvenes y grupos con mayores dificultades de acceso al empleo".