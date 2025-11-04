Los atascos diarios sitúan el acceso norte como el punto más conflictivo de Alzira

Rara vez falla a su cita. El atasco diario que, en hora punta, se forma en el acceso norte de Alzira se ha convertido, por su persistencia, en uno de los principales problemas sin resolver en materia de movilidad para la capital de la Ribera Alta. Hasta la fecha, ninguna de las soluciones planteadas para descongestionar el tráfico ha surtido el efecto deseado.

Quienes sufren sus consecuencias bien saben la magnitud que alcanza. El tiempo se ralentiza, hasta parecer que no avanza. Pero es la circulación la que no progresa con la fluidez deseada mientras el reloj sí que lo hace. Son varios los minutos que un conductor puede dedicar a salir del embrollo: se sube a su vehículo desde, por ejemplo, una de las numerosas industrias del polígono de la Carretera de Albalat hasta que consigue superar la conocida como rotonda de Les Fulles. Sin embargo, si el automóvil en cuestión toma la salida de la carretera CV-43, que conecta con la glorieta situada al norte del mercado de abastos, la retención continúa. A partir de este punto, la situación mejora.

Unos días es mayor; otros, menor. Pero el atasco se repite como si se tratase del Día de la Marmota. El tramo que se ve afectado por esta problemática puede alcanzar los dos kilómetros, a pesar de que no son pocas las personas que, con cierta previsión, optan por desviarse a través del Camino de la Perrera y enlazan con Santa María de Bonaire para acceder al casco urbano.

Se unen diversos factores que propician los atascos. Uno de ellos tiene que ver con el elevado volumen de vehículos que circulan a diario. Se estima, según los datos oficiales que miden la intensidad diaria del tráfico, que son más de 17.000 y la cifra ha crecido en la medida que también lo ha hecho la ciudad. También entra en juego la ausencia de un itinerario alternativo, pues la mencionada ruta que discurre por detrás del hospital solo resulta válida a un pequeño porcentaje de los usuarios.

Aunque uno de los más importantes es que la propia ronda norte, según reconocieron los propios técnicos municipales en su momento, se quedó pequeña prácticamente el mismo día de su inauguración. Ya se lamentó entonces, en la década de los noventa, que se hubiera construido un único carril por sentido, en vez de dos, lo que habría dado una mayor fluidez a la circulación.

A ello hay que sumar el hecho de que los recientes intentos por descongestionar el tráfico no han acabado con el problema y se han mostrado insuficientes. El gobierno municipal ha intentado buscar una solución en diversas ocasiones. Por un lado, se construyó un desvío desde la zona comercial que evita el paso por la rotonda de Les Fulles y ofrece un acceso directo a la CV-43. Más tarde, se redirigió el tráfico de uno de los viales junto al estadio Luis Suñer para que desembocase en dicho enlace. Pero el atasco se reproduce a diario en las horas de entradas y salidas de los puestos de trabajo sin excepción.

En la pasada década, con Diego Gómez al frente de la alcaldía, el ejecutivo local trasladó a las administraciones superiores la posibilidad de construir un nuevo puente sobre el Xúquer que conectase el polígono de la Carretera de Albalat con la rotonda de la ITV, en la CV-42. Se consideraba una opción viable para aliviar el tráfico de la zona. Además, dicho proyecto ofrecía una nueva salida desde el Hospital de la Ribera en caso de emergencia. Aunque, por el momento, se ha quedado solo en una idea y el problema sigue sin encontrar una solución satisfactoria.