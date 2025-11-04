La Navidad recupera su brillo: Uno de los belenistas más importantes reabre su local en Algemesí

Los belenistas José Forner y Silvia García contemplan su tienda en Algemesí como un niño pequeño descubre, al rasgar el papel de regalo, el juguete de Navidad que tanto había soñado. Sus ojos vuelven a reflejar esa ilusión, que hace un año el agua y el lodo se había llevado consigo.

Las estanterías vuelven a estar llenas de centenares de miniaturas de Belén y decoraciones para el árbol de todos los tamaños y colores. Todo lo que el desbordamiento del río Magro se llevó hace un año, ahora vuelve a cubrir el local completamente reformado, que se encuentra en la calle Muntanya de Algemesí, una de las más afectadas.

Decenas de vecinos y aficionados de distintos puntos de España han visitado estos días la tienda de belenes que fue arrasada hace un año. Por fin, han podido reabrir sus puertas, ya que el año pasado, y a tres días de iniciar la campaña navideña, la dana lo arrasó todo. "Estábamos arreglando el último árbol cuando se produjo la riada", recuerda la belenista, todavía emocionada por todo lo vivido. Ellos se encontraban en la tienda, una de las tres especializadas en belenes en la provincia de Valencia, cuando se produjo la catástrofe. De hecho, pasaron la noche en la casa de uno de los vecinos, ya que no podían escapar del lugar. "Nos asomamos a la calle y vimos que era agua marrón. Intentamos salvar alguna cosa, pero vimos que el agua no dejaba de entrar. Nos subimos a la primera planta del garaje, pero veíamos que el agua iba subiendo, por lo que, por una puerta interior, nos refugiamos en la casa de unos vecinos del edificio", recuerdan.

Ambos reconocen que ha sido un "año difícil", pero, a la vez, afrontan estas semanas con "mucha ilusión". No ha sido un camino de rosas, ya que, como la mayoría de negocios afectados, han tenido que compaginar todo el trámite burocrático para recibir las ayudas de las distintas administraciones y pagos del Consorcio de Compensación de Seguros con los trabajos de reconstrucción de la tienda regentada ya por la tercera generación de belenistas en la familia. A ello se ha sumado la falta de mano de obra y la dificultad para poder realizar todos los pedidos, ya que, como ellos mismos recuerdan, "tuvimos que empezar de cero, ya que no salvamos ni una pieza". Añaden: "Los fabricantes han intentado llegar a todo, pero no es lo mismo reponer algunas miniaturas, que tener que llenar las estanterías completamente".

José muestra algunas de las miniaturas de la tienda. / Pascual Fandos

Estos doce meses han sido como "una montaña rusa". "Ha sido un año desesperante. Empezamos el año muy desanimados, pero nos íbamos ilusionando a medida que avanzaba la reconstrucción", afirma Silvia, quien reconoce que "ha sido un gran esfuerzo".

Cuando se produjo la tragedia, ninguno de los dos tenía claro si podrían volver a reabrir el negocio. "Cuando pasó, lo primero que pensamos fue en no abrir porque éramos conscientes del gran trabajo que íbamos a tener que realizar", reconocen. Pero esa primera idea cambió y ahora no se arrepienten de todo el camino recorrido.

"Ayuda impresionante"

Silvia y José agradecen, a su vez, la ayuda e implicación de su entorno y de los voluntarios. "Estamos muy agradecidos porque se prestaron a ayudarnos sin nada a cambio", insisten. Ese ánimo ha sido el que les ha permitido seguir adelante.

Silvia y José, en el local de Algemesí completamente reformado. / Pascual Fandos

La reconstrucción ha ido acompañada de un dolor psicológico, que, en ocasiones, ha sido más difícil de combatir. Insisten: "A nivel psicológico lo hemos pasado muy mal". Cada vez que ambos entraban a la tienda, se ponían a llorar al ver todo el trabajo que quedaba, recordar lo que vivieron y descubrir todas las estanterías vacías. "Es duro porque a dos días de la apertura te pilla la dana. Perdimos toda la campaña", reconocen. No obstante esas lágrimas han dado paso ahora a la alegría y la esperanza. Empiezan de cero, pero lo hacen con la ilusión que siempre devuelve la Navidad.