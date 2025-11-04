El PP critica el retraso de las obras del mercado de Cullera que mantiene cerradas las tres carnicerías

El Partido Popular de Cullera ha denunciado la “falta de gestión y planificación” del gobierno municipal, después de que las tres carnicerías del mercado municipal —Carnicería Sunsi, El Pipo y Pollería Angelita— permanezcan cerradas desde finales de septiembre por el retraso en las obras de reubicación de sus puestos.

El cierre se produjo el pasado 30 de septiembre, cuando el ayuntamiento ordenó la suspensión temporal de la actividad con el objetivo de iniciar los trabajos de mejora y redistribución del espacio interior del mercado. Según los comerciantes, la administración local se comprometió a que la situación estaría resuelta en el plazo aproximado de un mes, pero transcurrido ese tiempo las paradas continúan cerradas y sin una fecha concreta de reapertura.

“Llevamos más de un mes pagando alquiler, seguros y gastos sin poder abrir ni atender a nuestros clientes”, explica Sunsi García, responsable de una de las carnicerías afectadas. “Nos dijeron que en pocas semanas podríamos volver, pero nadie nos ha llamado ni informado de cuándo podremos retomar el trabajo”, añade. En la misma línea, otro de los comerciantes, Ángel López, lamenta que “cada día que pasa son pérdidas que no se recuperan”, y pide “más comunicación y sensibilidad” por parte del ayuntamiento.

El portavoz del grupo municipal del PP, Alan Martínez, ha criticado “la desatención del alcalde y su equipo a los problemas reales del pueblo”. “Mientras los carniceros siguen con la persiana bajada, el alcalde está más pendiente del móvil y de las redes sociales que de solucionar los problemas del comercio local”, afirma Martínez, quien reclama “una actuación inmediata para reabrir los puestos y compensar las pérdidas generadas por la falta de previsión”.

El portavoz popular ha insistido en que “no es la primera vez que este gobierno actúa sin planificación ni calendario claro”. Según Martínez, “los vecinos y comerciantes de Cullera vuelven a pagar las consecuencias de una gestión improvisada y poco transparente”.

El Ayuntamiento de Cullera ha invertido casi medio millón de euros para hacer un Mercado más atractivo, con instalaciones, maquinaria y mostradores completamente nuevos. Fuentes municipales señalan que, una vez iniciadas las obras, se plantearon algunas modificaciones que el ayuntamiento ha atendido, y eso ha retrasado los trabajos, que se prolongarán como máximo hasta el próximo lunes. Durante las obras se ha intentado molestar lo menos posible; de hecho, se trasladó a los comerciantes de una nave a otra, y ahora esta será la definitiva y mucho más atractiva, ya que todos los productos estarán reunidos en un mismo espacio, inciden.

“Evidentemente, el tiempo en que las carnicerías no han estado disponibles no tendrán que pagarlo”, indican las mismas fuentes. Por otra parte, la otra nave ya se está reformando y se convertirá en un gastromercado, que pronto saldrá a licitación y será un proyecto hostelero muy importante en el centro del pueblo.