Una unidad móvil de la Policía Nacional expedirá DNI y pasaportes en Cullera un día al mes
Los ciudadanos podrán obtener sus documentos en el mismo día y en menos de diez minutos en un servicio que se presta en la ciudad por primera vez
La Policía Nacional ofrecerá a partir de ahora un servicio mensual de expedición y renovación de DNI y pasaportes en Cullera, una medida que facilitará a la ciudadanía la tramitación de estos documentos sin necesidad de desplazarse a otras localidades.
La iniciativa, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera y la Policía Nacional, permitirá que una unidad móvil del cuerpo se desplace mensualmente a la localidad para atender las solicitudes. Los vecinos podrán realizar el trámite completo y recibir el documento en el mismo momento, en menos de diez minutos, lo que supone una notable mejora respecto a los tiempos habituales de espera.
Según ha explicado la concejala de Régimen Interior, Marta Tur, «esta novedad permitirá que, en un solo trámite y de manera rápida, la ciudadanía pueda renovarse o hacerse por primera vez el DNI o el pasaporte sin salir de Cullera».
La atención se realizará únicamente con cita previa, que se abrirá cada mes en cuanto la Policía Nacional comunique al ayuntamiento las fechas de desplazamiento de la unidad móvil. El propio consistorio será el encargado de informar periódicamente a la población sobre las fechas disponibles y la apertura del sistema de citas.
La próxima jornada de expedición se celebrará el 11 de noviembre. Las personas interesadas ya pueden solicitar su cita a través de la web citaprevia.cullera.es, de forma presencial en la oficina ATÉN (en horario de mañanas) o mediante los teléfonos 961 720 000, 960 902 773 o 961 720 012.
El ayuntamiento recuerda que es necesario solicitar una cita por cada documento que se quiera tramitar; en caso contrario, únicamente se expedirá uno de ellos.
