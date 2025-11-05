Algemesí evoca las vivencias de la dana a través de cien imágenes de fotoaficionados
El Centro de Arte Contemporáneo l’ESART inaugura la exposición “Capes de memòria. La força d’un poble”
El Centro de Arte Contemporáneo L’ESART de Algemesí inauguraeste miércoles, 5 de noviembre, la exposición “Capes de memòria. La força d’un poble”, una muestra que reúne cerca de un centenar de fotografías realizadas por los fotoaficionados de Algemesí.
La exposición ofrece una mirada colectiva sobre la dana, la tragedia y sus consecuencias, pero también sobre la solidaridad, el voluntariado, la recuperación y la esperanza. A través de las cámaras de los fotoaficionados de Algemesí, el pueblo mira al pueblo: una visión sensible, cercana y comprometida que documenta la fuerza de una comunidad ante la adversidad.
La exposición de L’ESART da protagonismo absoluto a los vecinos y vecinas de Algemesí, tanto a las personas afectadas como al voluntariado, así como al grupo de fotoaficionados, que han sabido captar la esencia del momento y la fuerza de un pueblo que no se rinde.
Además, la exposición se presenta en el propio espacio del Centro de Arte Contemporáneo L’ESART, uno de los lugares más afectados por la dana. Desde noviembre de 2024, este espacio acoge el proyecto Salvem les Fotos, impulsado por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Algemesí, un laboratorio de salvaguarda del patrimonio doméstico donde se limpian y restauran fotografías, documentos y obras de arte dañadas por la riada.
Hasta el mes de enero, convivirán en L’ESART las fotografías de la DANA con el proceso vivo de recuperación del patrimonio, uniendo arte, memoria y comunidad.
