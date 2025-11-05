Alzira concentra la mayor desigualdad económica en pleno centro urbano

Los alzireños que viven en calles como Consol, Faustino Blasco, Trafalgar o Luchana tienen algo en común, más allá de compartir gentilicio. En estas zonas se encuentran las mayores desigualdades económicas de la ciudad, según el coeficiente de Gini. Esta estadística atribuye un valor numérico a una determinada región y cuanto más cerca se encuentre de 100 (o 1, según se prefiera), mayores son las diferencias económicas de la población. El cero, en contraposición, representaría un reparto de ingresos más igualitario.

Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y referentes al año 2023, establecían en la capital de la Ribera Alta un coeficiente del 29,3%. Sin embargo, en la propia ciudad existen desigualdades, con zonas donde se supera la media y otras en las que se encuentra por debajo.

Más del 30%

La sección primera del distrito tres de la ciudad es la que registra un coeficiente de Gini mayor, con 36,6 puntos. Se corresponde con la zona ubicada entre las plazas Malva y Major. Es, por tanto, el barrio alzireño con un reparto de ingresos más desigual. Las diferencias de renta son también notorias en la tercera sección del primer distrito, que abarca la parte de la Vila situada entre la plaza del Regne, la calle Santa Catalina y la iglesia de mismo nombre. El índice en este espacio se sitúa en el 35,8%. Ligeramente por debajo, solo cuatro décimas menos, se encuentra la segunda sección del quinto distrito. Esta abarca varias calles de l’Alquerieta y el Torrejó como Luchana, Numancia, Calvari o Sagrada Familia.

No son los únicos barrios de la ciudad que superan el promedio estatal en materia de desigualdad económica, que el coeficiente Gini sitúa en el 32,1%. También excede dicho valor la tercera sección del segundo distrito de Alzira, integrada por la zona de Materna.

En contraposición, el reparto de riqueza es más igualitario la decimosegunda sección del distrito cuatro, en la que figuran las viviendas situadas entre las calles Pare Castells, Francesc Bono, Doctor Josep González y la avenida Pare Pompili. Su índice es del 22,5%, por lo que hasta catorce puntos separan las zonas de la ciudad mayor y menor desigualdad. Un dato similar presenta la siguiente sección (22,7), en la que habitan los vecinos de las calles Gabriela Mistral, Prior Morera o Clara Campoamor.

También figuran entre las que presentan un coeficiente de Gini menor y, por tanto, se acercan a un reparto más igualitario de los ingresos las secciones tres y once del cuarto distrito, con 23,3 puntos. Estas están compuestas por las zonas de la Muntanyeta, Nova Alzira o Galvanyó.

Descensos importantes

Al igual que sucedía con la estadística a nivel comarcal, la lectura más positiva que se extrae del informe es que los niveles de desigualdad se han reducido en todos los barrios de la ciudad, en mayor o menor medida, a lo largo de la última década. Las disminuciones más importantes se han producido en la primera sección del distrito quinto (l’Alquerieta) y en la cuarta sección del tercer distrito, entre las que figuran las zonas del Raval de Sant Agustí más próximas a Sant Joan y dicho barrio. En ambos caso, el índice ha caído en siete puntos porcentuales.

Otro de los indicadores que analiza la estadística del INE es el del llamado cociente S80/S20 -que compara la brecha que existe entre lo que cobra de media el 20% de la población más rico de un municipio con los ingresos promedio del 20% más pobre-. Este dato también se puede encontrar por barrios.

En el caso concreto de Alzira, las mayores diferencias se dan en las secciones que lideran el índice de desigualdad: la tercera del primer distrito y la primera del tercero. En ambos casos, el promedio de las rentas más altas hasta triplica la media de ingresos de las familias con menos recursos.