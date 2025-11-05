Alzira reforça el seu compromís amb la inclusió i la diversitat a través del projecte europeu @nclusion
L'Ajuntament d'Alzira ha rebut la visita del director territorial de Diversitat de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, en una trobada en la qual s'han abordat temes clau relacionats amb la inclusió social, la immigració, els drets del col·lectiu LGTBIQ+ i els diferents projectes que actualment es desenvolupen tant des del consistori alzireny com des de la Generalitat Valenciana.
Durant la reunió, totes dues institucions han compartit experiències i propostes orientades a enfortir la col·laboració interinstitucional, amb l'objectiu de millorar l'atenció i el suport a les persones i col·lectius més vulnerables, així com de fomentar una societat més diversa i igualitària.
Un dels punts destacats de la trobada ha sigut l'anàlisi del Projecte Europeu @nclusion, que es duu a terme des de la regidoria d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics, que dirigeix l’alcalde, Alfons Domínguez en col·laboració amb la regidoria de Serveis Socials, encapçalada per Amèlia Blanquer. S'ha parlat de la fase actual en la qual es troba el projecte i de les possibilitats de crear sinergies amb la Generalitat Valenciana per a potenciar-ne el l’abast i impacte.
Així mateix, des de l'Ajuntament s'ha destacat la col·laboració que estan tenint entitats com Creu Roja, Cepaim i Gailes, el treball de les quals resulta fonamental per al desenvolupament i la consolidació de les accions d'inclusió i diversitat en el municipi. “La coordinació entre administracions i entitats socials és essencial per a continuar avançant cap a una societat més inclusiva i equitativa”, han coincidit a assenyalar els representants presents en la trobada.
Amb esta visita, Alzira reafirma el seu compromís amb les polítiques de diversitat, inclusió i col·laboració institucional i es consolida com un referent en la promoció dels valors d'igualtat i respecte a la Comunitat Valenciana.
Més informació sobre el Projecte @nclusion@NCLUSION – AMIF - Alzira On Europe
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- La pala salvadora de Algemesí: la retroexcavadora que rescató a más de cien personas atrapadas por el agua
- El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- Un hotel amb encant a Cullera