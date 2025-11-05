Los atletas Esther Guerrero y Mariano García inaugurarán la pista de atletismo de Guadassuar afectada por la dana
Las instalaciones reabrirán 13 meses después de las inundaciones
Cuenta atrás para reabrir la pista de atletismo de Guadassuar afectada por la trágica riada del pasado 29 de octubre. Estas instalaciones resultaron gravemente afectadas por el desbordamiento del río Magro, por lo que han estado cerradas durante este tiempo para poder realizar los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, la espera ha terminado.
La pista volverá a abrir sus puertas el próximo 5 de diciembre con una jornada muy especial para todos los atletas. Así, el Club Atletisme Guadassuar ha organizado carreras para los pequeños de distintas edades y, además, contarán con la presencia de figuras destacadas en el mundo del atletismo.
Los presentes podrán disfrutar de la presencia de la atleta de medio fondo Esther Guerrero, que ha participado en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y europeos, y Mariano García, que se alzó con un oro en la prueba de 800 metros el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2022 y un oro en el Campeonato Europeo de Atletismo.
La reparación de la pista ha sido costeada por Maratón Valencia, New Balance y su fundación dentro de la campaña "Valencia corre X Valencia" con el objetivo de reconstruir la instalación que quedó inservible tras las inundaciones.
