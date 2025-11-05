Compromís cede al PSOE la presidencia del Consorci de la Ribera

El socialista de Alginet Toni Barea se ha convertido en el nuevo presidente del Consorci de la Ribera al relevar al carletino Josep Mur. El cambio se produce en virtud del pacto por el que el PSPV y Compromís se repartieron la presidencia durante dos años para cada partido.

Barea, que también es vicepresidente primero de la Mancomunitat de la Ribera Alta, tomó posesión del cargo en la sesión extraordinaria de la junta general del consorcio celebrada en la tarde del martes en Alzira.

«Es para mí un honor inmenso asumir la presidencia del Consorci de la Ribera. Lo hago con respeto, con humildad y con la plena conciencia de la responsabilidad que comporta representar una institución que une municipios, proyectos y personas con un objetivo común: mejorar la vida de nuestra comarca», afirmó el nuevo presidente, que también dedicó unas palabras de agradecimiento a Mur: «Gracias, Josep, por tu dedicación, por tu serenidad y por tu manera de entender el servicio público».

El recientemente nombrado presidente destacó, igualmente, que durante los dos próximos años buscará reforzar la eficiencia del consorcio como servicio público de proximidad para los ayuntamientos y la ciudadanía, apostar por la transición ecológica y la gestión responsable de los recursos y, por último, ahondar en el bienestar y cohesión de la comarca. «Quiero que esta nueva etapa sea una etapa de diálogo y proximidad. Que cada ayuntamiento sienta el consorcio como una extensión de su propio trabajo. Que el personal técnico continúe siendo el motor de ideas y de iniciativas. Y que la ciudadanía vea en el consorcio un aliado, una institución que escucha, responde y construye con ellos», afirmó.

El Consorci de la Ribera tiene entre sus finalidades la gestión de convenios de colaboración entre las mancomunidades y otros organismos, además de contar con una serie de departamentos propios: el área de promoción económica, el área de energía, el área de turismo y el área de educación ambiental.

Además, actualmente tiene en marcha proyectos muy ambiciosos como el 'Canya a la Canya', que creará un gran corredor verde de 75 kilómetros en el río Xúquer a partir de la eliminación de especies invasoras de su cauce.

Por otro lado, la institución también vela por el bienestar animal con la construcción de dos centros de acogida de animales abandonados de manera conjunta con las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor: el primer centro ha sido inaugurado recientemente en Tavernes de la Valldigna y el segundo, ubicado en l'Alcúdia, entrará en servicio a principios de 2026.