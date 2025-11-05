Cullera prepara un brillante invierno musical con el Ateneo y Santa Cecília como protagonistas

Cullera se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales más esperados del año: el Ciclo de Conciertos de Invierno 2025-2026, una cita ineludible con la música de banda que, como es tradición, reúne a las dos grandes sociedades musicales de la ciudad: la Sociedad Ateneo Musical de Cullera y la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecília.

El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Cullera, se desarrollará en el Auditorio Municipal todos los domingos, entre el 7 de diciembre y el 22 de febrero, con un total de doce conciertos que prometen emoción, calidad, diversidad y una programación repleta de propuestas artísticas de primer nivel.

La iniciativa refuerza una vez más la condición de Cullera como epicentro de la música sinfónica y de banda a nivel internacional, gracias al compromiso y la excelencia de sus formaciones musicales.

Abonos y entradas

El ciclo se pone en marcha esta misma semana con el reparto de números para el orden de adquisición de abonos, que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura. La venta oficial de abonos comenzará el lunes 10 de noviembre a partir de las 9:00 horas, también en la Casa de la Cultura. El precio del abono parcial, válido para los conciertos de una sola sociedad musical, será de 18 euros, mientras que el abono completo, que da acceso a las 12 sesiones, costará 36 euros. Las entradas individuales para cada concierto tendrán un precio de 3 euros.

Programación del Ateneo Musical

La Sociedad Ateneo Musical de Cullera será la encargada de inaugurar el ciclo el 7 de diciembre con un concierto de la banda sinfónica, que ofrecerá un programa inspirado en las propuestas del norte, historias y leyendas.

La música navideña será protagonista el 21 de diciembre con un concierto coral conjunto del Coro de la Sociedad, el Coro Infantil y el Coro del Colegio Maristas, acompañados por un ensemble instrumental de la banda sinfónica.

Ya en el nuevo año, el 4 de enero, la banda sinfónica interpretará obras que reflexionan sobre el conflicto, la paz, la esperanza y la memoria.

El 18 de enero será el turno de la orquesta sinfónica y el coro, mientras que el 1 de febrero actuará la banda juvenil.

El 15 de febrero, el Ateneo cerrará su participación con un concierto de final de temporada a cargo de su banda sinfónica.

El programa de Santa Cecília

La Sociedad Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera iniciará su temporada el 14 de diciembre con un programa doble protagonizado por la orquesta sinfónica y la banda sinfónica. El tradicional concierto del segundo día de Navidad, el 26 de diciembre, estará también a cargo de la banda sinfónica.

El 25 de enero, la formación volverá al escenario con la banda sinfónica dirigida por Jaime Enguídanos, director invitado para la ocasión.

El 8 de febrero, la orquesta sinfónica interpretará un atractivo programa que incluirá, entre otras piezas, el célebre "Bolero" de Maurice Ravel.

Finalmente, el 22 de febrero, la Banda Sinfónica de Santa Cecília clausurará el ciclo con un concierto especial de cierre que promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada.

El Ciclo de Conciertos de Invierno reafirma la apuesta del ayuntamiento y de las sociedades musicales locales por la excelencia cultural, y mantiene viva una tradición que ha hecho de Cullera un símbolo del talento, la formación y la pasión por la música. Como subrayan desde la organización, se trata de un programa que busca no solo entretener, sino emocionar, sorprender y celebrar el patrimonio musical de una ciudad donde la música forma parte esencial de su identidad.