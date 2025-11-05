Detectan artículos sexuales en máquinas expendedoras de Sueca
La Policía Local realiza controles para garantizar el cumplimiento de la normativa
Agentes de la Policía Local de Sueca, pertenecientes al grupo ARCO (Área de Relaciones con la Comunidad), han iniciado durante estos días una campaña de inspección para analizar los productos que se incluyen en las máquinas expendedoras repartidas a lo largo de la ciudad con el fin de proteger a los menores de los objetos que se venden.
Durante las actuaciones, la Policía Local ha comprobado que en algunos puntos se ofrecen productos de contenido erótico o pornográfico, un hecho que, como ellos mismos reconocen, puede ser perjudicial para el desarrollo de los niños y niñas, que pueden acceder a estos objetos de manera sencilla y sin ningún tipo de control.
Tras realizar los requerimientos correspondientos, el grupo ARCO mantiene la vigilancia en estos espacios de venta para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y, además, recuerdan la importancia de velar por un entorno seguro y adecuado para la infancia y la adolescencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Jaume I falleció en València, pero es bueno que Alzira conserve la tradición oral porque la relación fue muy estrecha»
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Más del 80% de los productores de caqui alerta de la falta de materias activas para luchar contra las plagas
- La pala salvadora de Algemesí: la retroexcavadora que rescató a más de cien personas atrapadas por el agua
- El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: 'No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet
- La supresión de trenes por las obras irrita a los usuarios: 'Para un trayecto de 20 minutos sales de casa tres horas antes
- Un hotel amb encant a Cullera