Detectan artículos sexuales en máquinas expendedoras de Sueca

Agentes de la Policía Local de Sueca, pertenecientes al grupo ARCO (Área de Relaciones con la Comunidad), han iniciado durante estos días una campaña de inspección para analizar los productos que se incluyen en las máquinas expendedoras repartidas a lo largo de la ciudad con el fin de proteger a los menores de los objetos que se venden.

Durante las actuaciones, la Policía Local ha comprobado que en algunos puntos se ofrecen productos de contenido erótico o pornográfico, un hecho que, como ellos mismos reconocen, puede ser perjudicial para el desarrollo de los niños y niñas, que pueden acceder a estos objetos de manera sencilla y sin ningún tipo de control.

Tras realizar los requerimientos correspondientos, el grupo ARCO mantiene la vigilancia en estos espacios de venta para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y, además, recuerdan la importancia de velar por un entorno seguro y adecuado para la infancia y la adolescencia.